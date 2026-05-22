Reacciones al caso de la Ultra Sanabria: "El clima político se está tensando en lo judicial, las dimisiones cuando haya condena", afirman desde IU de Zamora

El coordinador provincial de Izquierda Unida de Zamora y concejal del Ayuntamiento de la capital, Miguel Ángel Viñas, se ha referido a la investigación judicial de fraude en subvenciones por la organización de la carrera Ultra Sanabria y otras pruebas de ultramaratón en la provincia.

Tras la citación judicial, inicialmente como investigados, que se ha hecho al presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, y el concejal de Deportes, Juan del Canto; y al expresidente de la Institución provincial, Francisco Requejo, y el exdiputado del área, Jesús María Prada; el máximo responsable provincial de IU ha declarado que, en este caso, el punto de vista político tiene que ver también con la deriva judicial.

"Dependerá de lo que diga el juzgado, así ha de ser", ha reflexionado, para a continuación manifestar que desde su formación política son "absolutamente respetuosos" en este tipo de procesos y "no se puede condenar a nadie, por indicios, o sin una condena firme, ni en lo político ni en lo no político". Ha reiterado que hay que ser respetuosos con el procedimiento judicial y, "a partir de ahí, si hay que pedir responsabilidades políticas si ha habido alguna lo haremos con toda contundencia, mientras tanto, no".

Al respecto, ha lamentado que actualmente "el clima político se está tensando en lo judicial de una manera, que directamente ya, a la menor, ya se están pidiendo todo tipo de dimisiones y responsabilidades, pero yo creo que hay que esperar", ha declarado.

El coordinador de IU de Zamora, Miguel Angel Viñas. / José Luis Fernández (Archivo)

A ese respecto, ha subrayado que su formación ha mantenido siempre esa posición y como ejemplo ha puesto el caso de la exalcaldesa de Zamora, Rosa Valdeón, con el que IU "y Guarido a la cabeza" fue respetuoso y nunca hizo "leña del árbol caído". Sobre el caso de la Ultra Sanabria, Viñas ha indicado que habrá que esperar a lo que dice la Justicia.

Para él y para Izquierda Unida de Zamora el listón de cuándo tiene que dimitir un político es claro. "Cuando uno es investigado no tiene por qué dimitir, y cuando es condenado sí", ha afirmado, para justificarlo por el hecho de que si dimite antes y luego es inocente "el daño ya está hecho y no se puede recuperar". Ha agregado que los procesos judiciales están para instruir y que se investigue a alguien no quiere decir que sea culpable "porque aquí estamos en un sistema garantista y se presume la inocencia, no la culpabilidad, para mí el listón debería ser así en absolutamente todos los casos", no solo en el de la subvención de la Diputación de Zamora a la Ultra Sanabria, sino también "en cualquier otro caso".

Subvenciones concedidas "con reparo"

Sobre la concesión de ayudas o la realización de pagos "con reparo", una fórmula que en ocasiones se utiliza en las instituciones, también en el Ayuntamiento de Zamora, Viñas ha aclarado que a veces se produce porque Intervención puede tener una visión de la situación, "pero siempre hay otro informe que levanta ese reparo".

En el caso del Consistorio, ha explicado, si tanto la Secretaría como la Intervención ponen reparo al pago "desde luego, en la parte política que a nosotros nos corresponde, no sacamos nada adelante". En cambio, "si Intervención repara bien una subvención o cualquier otra actuación municipal, pero la otra parte jurídica máxima en el Ayuntamiento, que es la Secretaría, dice que se puede continuar adelante, nosotros nos basamos, lógicamente, en ese otro informe para seguir, nosotros no tomamos ninguna decisión sin los informes jurídicos pertinentes, como es lógico", ha concluido.