Queso Zamorano, con calidad protegida desde el origen, sabor auténtico y raíces históricas

El Queso Zamorano no es solo uno de los productos más reconocibles de la gastronomía provincial. También es el reflejo de una forma de entender el territorio, la ganadería y la tradición quesera de Zamora. Elaborado exclusivamente con leche de ovejas de raza Churra y Castellana, y producido íntegramente dentro de la provincia, este queso mantiene desde hace más de tres décadas una identidad propia protegida por la Denominación de Origen Protegida (DOP), reconocida oficialmente desde 1993 por la Unión Europea. Sigue siendo, además, el único queso de Castilla y León que cuenta con este sello de calidad.

Su personalidad comienza en el campo. Las razas ovinas autóctonas que aportan la leche están acostumbradas a un entorno climático duro y a recursos pastables limitados, lo que influye directamente en la calidad y características del producto final. "La calidad de su alimentación se transmite luego a la calidad de la leche y al final a la calidad del Queso Zamorano", explica Francisca Huertos, del Consejo Regulador de la DOP Queso Zamorano.

El resultado es un queso de pasta prensada y compacta, color marfil y sabor intenso, ligeramente picante y persistente. Puede elaborarse tanto con leche cruda como pasteurizada, aunque siempre respetando el requisito esencial, que proceda exclusivamente de ovejas churras y castellanas. La maduración mínima suele partir de los cien días, aunque gran parte de las queserías trabajan tiempos superiores, de cuatro o cinco meses, para potenciar aún más sus singulares matices.

La clave, en la contraetiqueta

Uno de los aspectos en los que más insiste el Consejo Regulador es en la importancia de que el consumidor aprenda a identificar el auténtico Queso Zamorano. La clave está en la contraetiqueta numerada que acompaña a cada pieza, cuña o formato comercial autorizado. Inspirada en el rosetón románico de la iglesia de San Juan, esta imagen garantiza que el producto cumple todas las exigencias del reglamento. "No todo el queso elaborado en Zamora es Queso Zamorano", recuerda Huertos. De hecho, el uso del nombre está legalmente protegido y solo puede emplearse en quesos amparados por la DOP.

Actualmente son nueve las queserías inscritas en esta figura de calidad: Alonso Santos de Pedro, Consorcio Promoción del Ovino Sociedad Cooperativa, Quesos El Pastor – Hijos de Salvador Rodríguez, Lácteas Castellano Leonesas, Agrovipas Sociedad Cooperativa, Lácteos Dehesa de la Guadaña, Queserías de Zamora, Quesos Reviques y Gestión Agro Ganadera.

El Queso Zamorano puede encontrarse en distintos formatos adaptados tanto al consumo tradicional como a las nuevas demandas del mercado. La presentación más habitual es la pieza entera, de alrededor de tres kilos, aunque también existen formatos más pequeños, conocidos como "mini", además de cuñas envasadas al vacío listas para su consumo. Algunas queserías comercializan incluso tarros con queso en aceite. Todos ellos, independientemente de su tamaño o presentación, deben llevar la contraetiqueta numerada del Consejo Regulador, la garantía que permite al consumidor identificar que se trata de un auténtico Queso Zamorano amparado por la Denominación de Origen Protegida.

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El sector mantiene una situación estable, marcada por la limitada disponibilidad de materia prima y por la especialización de las explotaciones ganaderas. Aun así, el Queso Zamorano continúa reforzando su presencia promocional dentro y fuera de la provincia. Este año volverá a tener protagonismo en Fromago, la gran cita internacional del queso en Zamora, donde contará con un espacio propio junto a la sede del Consejo Regulador y distintas actividades divulgativas. A ello se suman su participación en ferias como Alimentaria Barcelona o Salón Gourmets, además de las acciones de promoción impulsadas junto a la Diputación de Zamora para seguir llevando el sabor más auténtico de la provincia a nuevos mercados.