Tribunales
El PSOE se personará en la causa de la Ultra Sanabria: "La situación es de una gravedad política e institucional que exige actuaciones inmediatas".
La portavoz socialista asegura que la ciudadanía zamorana tiene derecho a saber qué ha ocurrido y cómo se han gestionado los recursos públicos
La oposición ha movido ficha tras los últimos movimientos judiciales en la investigación de las subvenciones al Club Deportivo Ultra Sanabria concedidas por la Diputación de Zamora.
Mientras Izquierda Unida ha puesto el acento en la presunción de inocencia tras ser llamados a declarar como investigados los dos últimos presidentes de la Diputación y los dos últimos diputados de Deportes, el grupo socialista ha anunciado que se personará en la causa.
El PSOE ha justificado su personación por su deseo de "defender el interés general, garantizar la máxima transparencia y conocer con detalle" todo lo sucedido en un asunto que, según ha recordado, afecta "directamente a recursos públicos y a la confianza de los ciudadanos en sus instituciones".
Para los socialistas, lo que se ha conocido del caso hasta el momento, revela que "la situación es de una gravedad política e institucional que exige actuaciones inmediatas".
Al respecto, la portavoz socialista en la Diputación de Zamora, Sandra Veleda, ha declarado que los zamoranos tienen derecho a conocer "qué ha ocurrido y cómo se han gestionado recursos públicos".
Ha sostenido que de la documentación conocida hasta ahora se pone de relieve que, pese a las advertencias y reparos formulados por los servicios técnicos de la Diputación, "las decisiones políticas adoptadas" permitieron continuar con la tramitación y concesión de determinadas actuaciones y subvenciones.
Medidas de control
También ha pedido conocer si se han aplicado correctamente los protocolos internos y qué medidas de control y prevención se han activado.
Ha criticado igualmente que en los últimos años se hayan incrementado las cuantías de algunas subvenciones pese a la existencia de reparos y advertencias técnicas en los expedientes.
Por todo ello, además de personarse en la causa, el PSOE reclamará toda la documentación y los expedientes relacionados con los hechos investigados y exigirá "explicaciones políticas y responsabilidades".
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