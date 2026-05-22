Pimiento Fresno-Benavente, un manjar con arraigo

El pimiento morrón de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Fresno-Benavente no es un pimiento más en el mercado. Detrás de cada fruto hay una forma de cultivar ligada al territorio, al trabajo paciente del agricultor y a un patrimonio agrícola que sigue pasando de generación en generación en localidades de las provincias de Zamora y de León. Actualmente la IGP cuenta con ocho productores, dos de ellos de reciente incorporación, y tiene presencia en Benavente, Micereces de Tera, San Cristóbal de Entreviñas y Fresno de la Vega.

Esta figura de calidad garantiza al consumidor la autenticidad y calidad de un alimento que solo puede producirse en una zona concreta y bajo unas condiciones muy controladas. "Los consumidores tienen que apreciar y sentirse orgullosos de poder disfrutar de un alimento exclusivo", explica la técnica de la IGP, Delia Asensio. Y es que este pimiento no solo depende de la tierra y del clima, sino también del saber acumulado de los productores y de la selección de semilla.

Cultivo de pimiento morrón en una finca de la comarca de Benavente. / .

Frente a otras variedades comerciales más productivas, el morrón Fresno-Benavente es más delicado y exige mucha dedicación. Las lluvias al inicio de la campaña pueden afectar seriamente a la cosecha y, aun así, los agricultores siguen reservando parte de sus parcelas a este cultivo. Además del trabajo en el campo, los productores certificados deben cumplir controles e inspecciones que garanticen todo el proceso, desde el origen hasta la venta final.

Pimiento certificado como la IGP Fresno-Benavente. / E. P.

El consumidor puede reconocerlo fácilmente por su forma rectangular, su intenso color rojo brillante, la carne gruesa y jugosa, la piel fina y su sabor dulce equilibrado, sin picor. También por sus característicos tres, cuatro o cinco morros.

La campaña en fresco apenas dura unos 45 días, normalmente desde mediados de septiembre a finales de octubre. Esa producción limitada convierte cada temporada en una cita esperada por muchas familias que mantienen la tradición de asar y embotar pimientos para todo el año. Consumir este pimiento certificado es apoyar a quienes siguen conservando un patrimonio biocultural único ligado al medio rural.

El consumidor puede adquirir el pimiento certificado IGP Fresno-Benavente a través de distintos canales que buscan acercar este producto también a quienes ya no pueden desplazarse hasta las ferias tradicionales, como la Feria del Pimiento de Benavente y la Feria del Pimiento de Fresno de la Vega, celebradas el último fin de semana de septiembre, con degustaciones, showcooking y actividades de promoción. Uno de los puntos de venta autorizados es Supermercados Cancelo y puede comprarse directamente a los productores a través de su web oficial. Este año el producto contará, además, con presencia en Fromago.

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A la izquierda, dos imágenes con morrón de la IGP en la feria de septiembre y a la derecha, un campo de pimiento de la IGP. | E. P.

El control de la IGP se refuerza con un sistema de trazabilidad visible para el consumidor. Cada caja incorpora contraetiquetas numeradas y los pimientos certificados se identifican mediante stickers con el logotipo de la IGP, lo que permite garantizar su autenticidad y seguir el producto desde su origen hasta su comercialización. Todo el proceso está regulado y supervisado, asegurando que cada pieza que llega al mercado cumple con el pliego de condiciones establecido.