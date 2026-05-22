Especial Alimentos con Calidad
Pimiento Fresno-Benavente, un manjar con arraigo
Detrás de cada morrón certificado hay agricultores que conservan un patrimonio biocultural ligado a un cultivo delicado y exclusivo
El pimiento morrón de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Fresno-Benavente no es un pimiento más en el mercado. Detrás de cada fruto hay una forma de cultivar ligada al territorio, al trabajo paciente del agricultor y a un patrimonio agrícola que sigue pasando de generación en generación en localidades de las provincias de Zamora y de León. Actualmente la IGP cuenta con ocho productores, dos de ellos de reciente incorporación, y tiene presencia en Benavente, Micereces de Tera, San Cristóbal de Entreviñas y Fresno de la Vega.
Esta figura de calidad garantiza al consumidor la autenticidad y calidad de un alimento que solo puede producirse en una zona concreta y bajo unas condiciones muy controladas. "Los consumidores tienen que apreciar y sentirse orgullosos de poder disfrutar de un alimento exclusivo", explica la técnica de la IGP, Delia Asensio. Y es que este pimiento no solo depende de la tierra y del clima, sino también del saber acumulado de los productores y de la selección de semilla.
Frente a otras variedades comerciales más productivas, el morrón Fresno-Benavente es más delicado y exige mucha dedicación. Las lluvias al inicio de la campaña pueden afectar seriamente a la cosecha y, aun así, los agricultores siguen reservando parte de sus parcelas a este cultivo. Además del trabajo en el campo, los productores certificados deben cumplir controles e inspecciones que garanticen todo el proceso, desde el origen hasta la venta final.
El consumidor puede reconocerlo fácilmente por su forma rectangular, su intenso color rojo brillante, la carne gruesa y jugosa, la piel fina y su sabor dulce equilibrado, sin picor. También por sus característicos tres, cuatro o cinco morros.
La campaña en fresco apenas dura unos 45 días, normalmente desde mediados de septiembre a finales de octubre. Esa producción limitada convierte cada temporada en una cita esperada por muchas familias que mantienen la tradición de asar y embotar pimientos para todo el año. Consumir este pimiento certificado es apoyar a quienes siguen conservando un patrimonio biocultural único ligado al medio rural.
El consumidor puede adquirir el pimiento certificado IGP Fresno-Benavente a través de distintos canales que buscan acercar este producto también a quienes ya no pueden desplazarse hasta las ferias tradicionales, como la Feria del Pimiento de Benavente y la Feria del Pimiento de Fresno de la Vega, celebradas el último fin de semana de septiembre, con degustaciones, showcooking y actividades de promoción. Uno de los puntos de venta autorizados es Supermercados Cancelo y puede comprarse directamente a los productores a través de su web oficial. Este año el producto contará, además, con presencia en Fromago.
El control de la IGP se refuerza con un sistema de trazabilidad visible para el consumidor. Cada caja incorpora contraetiquetas numeradas y los pimientos certificados se identifican mediante stickers con el logotipo de la IGP, lo que permite garantizar su autenticidad y seguir el producto desde su origen hasta su comercialización. Todo el proceso está regulado y supervisado, asegurando que cada pieza que llega al mercado cumple con el pliego de condiciones establecido.
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