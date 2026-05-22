Sanidad
Dos nuevos MIR eligen la especialidad de Medicina Interna en Zamora
Todavía no hay ningún licenciado que se haya decantado por Familia en la provincia
El Complejo Asistencial de Zamora suma dos nuevos médicos MIR en la especialidad para la que se habían ofertado dos plazas: Medicina Interna. Estos son los dos últimos que han elegido la ciudad para completar sus estudios y especializarse en los próximos años, después de que esta semana también se eligieran las dos plazas de Psiquiatría y otra más para Medicina Intensiva.
De esta manera, la lista MIR en Zamora se cubre, hasta la fecha, con las especialidades de Otorrinolaringología, la primera en elegirse, el pasado 7 de mayo, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Anestesiología y Reanimación, Obstetricia y Ginecología, Aparato Digestivo y Radiodiagnóstico.
Con estas plazas ya ocupadas en el Complejo Asistencial de Zamora, tan solo quedarían por adjudicar las especialidades de Medicina Preventiva y Salud Pública, para la que se oferta una plaza, y Medicina de Familia, que todavía no ha sido seleccionada por ningún candidato y que cuenta con catorce plazas en Zamora.
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