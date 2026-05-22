Manuel Almenar, magistrado del Supremo, sobre los pisos turísticos: “Es muy difícil conciliar una actividad turística con el descanso de los vecinos”

El magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo fue el encargado de clausurar el curso 2025-2026 del Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA con un tema de actualidad como el de los pisos turísticos y toda la legislación que se ha desarrollado en los últimos años, para poder establecer un marco estable ante esta situación.

Lleva años vinculado a la Sala Primera del Tribunal Supremo, ¿cómo ha evolucionado el conflicto jurídico que ha tenido en los últimos años en torno a los pisos turísticos?

Considero que ha ido mejorando. Hasta el año 2019, no había ninguna norma civil, aunque sí administrativa, que abordara esta cuestión. Por tanto, todo dependía de lo que se hubiera previsto en el título constitutivo de los estatutos de la comunidad.

¿Y cómo se actuaba?

Si no había ninguna previsión, la comunidad no podía reaccionar de ninguna manera. Había que estar, en su caso, a lo que estableciera la norma administrativa, bien autonómica o municipal. Todo cambia en 2019, pero hasta la fecha lo que sí podía hacer la comunidad era adoptar un acuerdo por unanimidad, en el que prohibiera que una vivienda o un local se destinara al alquiler turístico, aunque requería unanimidad. Así que, bastaba con que hubiera un propietario que discrepara para que no pudiera aprobarse ese acuerdo como, por ejemplo, cualquier empresa que tuviera interés al haber comprado ese inmueble para alquiler turístico.

¿Qué cambios se vieron a partir de 2019?

Se modificó la ley de propiedad horizontal con la finalidad de habilitar a las comunidades de propietarios para que pudieran adoptar acuerdos que condicionaran o limitaran el ejercicio de esas actividades por una mayoría de tres quintos, por lo que ya no era necesaria la unanimidad. El problema surgió en la interpretación de los verbos “condicionar” y “limitar”.

Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, con Manuel Almenar Belenguer. / Alba Prieto

¿En qué sentido?

La situación se planteó en distintas audiencias y, finalmente, llegó al Tribunal Supremo a finales de 2024, que terminó interpretando que la expresión “limitar” incluía prohibición, con lo cual, dio respuesta a la situación. Y llegó la Ley Orgánica 1/2025, en donde se avanza en esta línea en otro sentido. En primer lugar, donde antes ponía “condicione” o “limite”, ahora el legislador decía “apruebe” o “prohíba”. Con lo cual, se ha disipado cualquier duda. Pero hay una segunda cuestión, que es que modifica también la norma para establecer la necesidad de un acuerdo de autorización previo. Es decir, ya no es que se pueda prohibir, sino que, para poder ejercer la actividad de uso turístico es necesaria una autorización expresa de la comunidad. Y, sin esa autorización, no se puede alquilar la vivienda para usos turísticos.

Cambios tras 2005

¿Han cambiado entonces los conflictos actuales en propiedad horizontal con respecto a los que existían hace veinte años?

Ahora hay una regulación que antes no existía. Hace años, todo recaía sobre la propia comunidad. Si en el título constitutivo o en los estatutos de la comunidad se recogía esta prohibición, ya desplegaba efectos. Pero el alquiler turístico comenzó a desarrollarse fundamentalmente a partir de 2005, así que, como antes no existía ese problema, los títulos constitutivos y los estatutos no recogían ninguna prohibición sobre esta actividad, porque es que ni se planteaba. Todos los que vivíamos en edificios que se construyeron antes de esas fechas, no teníamos previsión expresa sobre este tema.

Nadie va al registro de la propiedad a mirar el título constitutivo ni los estatutos y ese debería ser el primer paso que hiciéramos para saber la situación

¿Cuál puede ser el principal foco de conflicto en las comunidades de vecinos cuando hay pisos turísticos?

Normalmente, el problema que se plantea es a posteriori, es decir, cuando se causan perjuicios o molestias. Son cuestiones de suciedad, ruidos, fiestas…es decir, temas de convivencia. Eso se refiere a la norma civil, pero también hay una normativa administrativa, porque está el Estado, la comunidad y los propios municipios, que pueden adoptar normas sobre el ejercicio de estas actividades. Por ejemplo, en La Coruña, se ha dictado una norma para limitar el ejercicio de este tipo de actividad a los bajos y los primeros o a edificios enteros. Lo que se pretende es que no se pueda alquilar un cuarto o un quinto, para evitar posibilidades de molestias al tener que estar subiendo y bajando personas que no residan habitualmente, porque es muy difícil conciliar una actividad turística con el descanso de los vecinos.

¿Una ley estatal más homogénea sobre las viviendas de uso turístico podría mejorar la situación?

Es problemático, porque la competencia sobre el turismo corresponde a las comunidades. Por un lado, el Estado puede actuar en el ámbito de arrendamientos, mientras que la comunidad tiene las competencias en regulación de turismo y los ayuntamientos en materia de urbanismo. Cada administración solo puede actuar en los que son materias de su competencia.

La reacción de las ciudades

¿Qué opina de las ciudades que están siendo cada vez más restrictivas con el tema de las viviendas turísticas?

El Real Decreto del 2019 ya apunta a que la voluntad del legislador es más proclive, por decirlo de alguna manera, al arrendamiento residencial que al alquiler turístico. Se trata de delimitar con la finalidad de ampliar la oferta del parque de vivienda destinado a la venta y el arrendamiento residencial.

¿Qué consejo le daría a una comunidad de propietarios que quiera actuar correctamente frente a este problema?

Lo primero que tienen que hacer es leerse el título constitutivo, que creo que no hacemos nadie al compramos una casa. Nadie va al registro de la propiedad a mirar el título constitutivo ni los estatutos y ese debería ser el primer paso que hiciéramos, no la comunidad, sino todos los propietarios, para saber cuál es la situación en la que nos encontramos.

¿Y qué recomendaría a un propietario que deseara explotar legalmente una vivienda turística?

Primero, tiene que hacer el trámite administrativo, solicitando un número al Registro de la Propiedad, donde se revisará si concurren todos lo requisitos antes de continuar para emitir una calificación favorable. Y, por otro lado, tiene que pedir autorización a la comunidad antes de comenzar la explotación.