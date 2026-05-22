Lenteja de Tierra de Campos, calidad única

Hablar de la Lenteja de Tierra de Campos es hablar de un cultivo que ha sabido consolidarse como referente dentro de las legumbres con distintivo de calidad en España. Su reconocimiento como Indicación Geográfica Protegida (IGP) responde a un sistema que avala su origen, su forma de producción y sus características diferenciadas, vinculadas directamente a la comarca donde se cultiva.

El valor de este producto se apoya en tres pilares fundamentales. Así lo resume la directora técnica de la IGP, Ana Villacé, quien subraya en primer lugar el sello de calidad diferenciada, que "garantiza al consumidor el origen: se cultiva íntegramente en la comarca de Tierra de Campos". A ello se suma la calidad, estrechamente ligada al entorno, "las condiciones edafoclimáticas de la zona son las que marcan la diferencia", explica, en referencia a la combinación de suelo y clima que influye directamente en el resultado final.

Galletas con Lenteja de Tierra de Campos. / Cedida

El tercer elemento es la seguridad alimentaria, un aspecto que adquiere cada vez mayor relevancia en la decisión de compra. Todo el proceso productivo, desde la semilla hasta el envasado, está sometido a controles exhaustivos que aseguran un producto libre de sustancias nocivas. "Es una garantía que muchas veces no se tiene en cuenta, pero es vital para el consumidor", apunta Villacé.

El peso de este cultivo es muy importante para el sector y seña de ello es que en la campaña de 2025 se registraron 138 agricultores y 2.600 hectáreas y la producción se situó en torno a los tres millones de kilos. Este año han sido 166 agricultores y más de 3.610 hectáreas cultivadas en la IGP. Estos datos ayudan a dimensionar la importancia económica y social de esta legumbre en la zona amparada por la IGP, Tierra de Campos, un amplio territorio que abarca las provincias de Zamora, Valladolid, León y Palencia. La producción se canaliza a través de envasadores autorizados y llega al consumidor en formatos habituales de medio kilo y un kilo, siempre con contraetiqueta numerada que permite su trazabilidad y certifica su autenticidad.

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Fotografía del concurso "Enfoca la Lenteja" de la IGP Lenteja de Tierra de Campos. / Cedida por la iGP

Esa garantía de origen convive con un producto versátil en cocina. Su textura fina, su piel lisa y su sabor suave permiten tanto recetas tradicionales como elaboraciones más actuales. Desde un guiso clásico hasta una ensalada fresca, la Lenteja de Tierra de Campos se adapta a distintas preparaciones sin perder su identidad.