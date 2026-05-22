El Lechazo IGP Castilla y León: trabajo, esfuerzo y vocación

Si por algo se distinguen los lechazos de IGP (Identificación Geográfica Protegista) es por ser exclusivamente de razas autóctonas de Castilla y León, Churra, Castellana y Ojalada y por llevar las vitolas rojas con el logo de la IGP en cada una de las patas del lechazo; pero no menos importante, es su sistema de producción de forma tradicional. En este sentido, la figura del pastor toma relevancia, ya que gracias a este trabajo vocacional podemos seguir degustando los mejores lechazos del mundo… pero alguna vez nos hemos preguntado si concedemos al trabajo de pastor, el mismo valor que le damos al lechazo.

Una investigación realizada por el IMIB (Instituto Mixto de investigación en Biodiversidad) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del la universidad de Oviedo, revela que la ciudadanía tiene una visión más favorable del pastoreo de la que perciben quienes viven de él, aunque persiste la sensación de que este oficio pierde reconocimiento con el paso del tiempo.

El estudio muestra que la imagen social del pastoreo es, en conjunto, positiva; la población ve mejor los sistemas ganaderos pastorales y extensivos que la ganadería intensiva. También se observa una diferencia clara entre grupos sociales, las personas de mayor edad y quienes mantienen una relación más estrecha con el medio rural tienden a mostrar opiniones más favorables hacia el pastoreo, eso no significa que la población urbana lo rechace pero sí, que existe una mayor distancia y un menor conocimiento directo de su realidad cotidiana, reconociendo que se trata de una profesión dura, sacrificada y poco recompensada, es decir, no hay indiferencia, sino una mezcla de respeto y preocupación por su futuro.

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Se podría concluir con un mensaje de fondo esperanzador. En España existe una base social favorable al pastoreo, pero esa base no debe darse por segura y podría debilitarse si no se renueva, mantener vivo el pastoreo no depende solo de ayudas o regulaciones, también depende de que la sociedad lo conozca mejor, lo entienda y lo reconozca como una actividad útil y valiosa para el conjunto del territorio. "Nuestro total reconocimiento y apoyo desde la IGP del Lechazo de Castilla y León a esta importante profesión que mantiene viva la tradición y proporciona un producto tan insuperable como es el lechazo", señalan desde la IGP.