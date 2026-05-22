La interventora de la Diputación y el jefe de servicio ya han declarado como testigos del caso Ultra Sanabria

La investigación judicial sobre las subvenciones concedidas al club Ultra Sanabria continúa avanzando después de que la jueza haya citado como investigados tanto al anterior presidente de la Diputación de Zamora, Francisco Requejo, así como al exdiputado de Deportes, Jesús María Prada, junto a los actuales responsables de la institución y el área, Javier Faúndez, y Juan del Canto.

Según fuentes de una de las partes personadas en la causa, la decisión se produce tras las declaraciones prestadas por la interventora de la institución provincial, quien habría asegurado ante el juzgado que "sus informes negativos y reparos sobre determinadas ayudas eran posteriormente levantados al realizarse un contrainforme" favorable a abonar la subvención.

En su declaración, según las fuentes próximas al caso, la interventora habría descrito un funcionamiento "continuado" en el que los informes técnicos contrarios a determinadas subvenciones eran "ignorados por los responsables políticos, que finalmente autorizaban las ayudas".

Sin reparos en el actual mandato

No obstante, el dirigente de la Diputación, Javier Faúndez, aseguró este viernes que durante "su etapa de mandato no ha tenido en todo el procedimiento de la Ultra Sanabria ni un reparo ni un informe en contra". Por ello, demandó que se revise toda la documentación. El dirigente recordó que presentarán en los próximos días los recursos de reforma para solicitar que se deje sin efecto su declaración como investigado acordada por el Juzgado, así como también la de Juan del Canto.

Sin embargo, desde el entorno de la acusación particular insisten en que las conductas se "prolongaron mínimo hasta que tuvieron conocimiento de las actuaciones".

Por otro lado, la Diputación permanece personada en la causa como acusación particular, una circunstancia que algunas fuentes jurídicas consideran llamativa al coincidir con la investigación abierta sobre actuales y antiguos responsables políticos de la institución. La continuidad de esa personación podría ser objeto de debate procesal en próximas diligencias judiciales.

Investigación

El Tribunal de Instancia de Zamora investiga desde mayo del año 2023 al presidente del Club Deportivo Ultra Sanabria, de iniciales A.P. F., por un posible delito de fraude para obtener subvenciones solicitadas a la Diputación Provincial y a la Junta de Castilla y León, falsedad documental y blanqueo de capitales, de acuerdo con las diligencias judiciales. Causa judicial que salpica también a la esposa del implicado, quien igualmente está siendo investigada.

El supuesto fraude por el que fue detenido A.P. F. el 7 de mayo de 2025 fue investigado por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, cuerpo del que es funcionario el acusado, cuyos informes indican que "se ha podido acreditar que, como presidente del Club Deportivo Ultra Sanabria, ha venido falseando las declaraciones responsables".

Las pesquisas policiales apuntan que A.P. F. habría "falseado también la documentación sobre la declaración de ingresos y gastos ante la Diputación de Zamora y la Junta, obteniendo, de este modo, subvenciones de manera ilícita".

El supuesto trasvase de capital lo habrían hecho con la sociedad mercantil Avalancha Eventos, con sede en Morales del Vino y cuyo objeto social es la organización, realización y gestión de actividades y eventos deportivos, culturales y de entretenimiento. La sociedad limitada se constituyó con un capital de 3.000 euros el 15 de septiembre de 2022 y se dedica al alquiler instalaciones y material destinado a las actividades mencionadas, además de a la adquisición, importación o exportación, distribución, venta o comercialización.

El presidente del Club Deportivo Ultra Sanabria habría llegado a recibir desde que echara a andar en 2017 hasta tres millones de euros en subvenciones de Diputación, Junta y otras entidades patrocinadoras.

Tras la investigación abierta por posible fraude de subvenciones a la Diputación de Zamora y a la Junta de Castilla y León por parte del presidente del Club Ultra Sanabria, la institución provincial decidió en junio de 2025 suspender el patrocinio para la organización de la prueba así como de otros eventos deportivos del trail running en la provincia de Zamora asociados a este club. Además, decidió personarse en la causa abierta por el Tribunal de Instancia de Zamora contra el club deportivo al objeto de "tener acceso a la investigación por si hubiera podido verse perjudicada" por el posible fraude en las ayudas concedidas.