Harina Tradicional Zamorana, tres décadas de calidad con sello propio

Treinta años moliendo historia y amasando futuro. Tres décadas dan para muchas cosas; para ver cómo cambian los hábitos de consumo, cómo evoluciona la forma de elaborar alimentos y cómo algunas tradiciones consiguen mantenerse vivas adaptándose a nuevos tiempos. La Harina Tradicional Zamorana cumple este año treinta años convertida en un ejemplo de esa evolución, conservando el valor de un oficio con siglos de historia y trasladándolo a un producto que hoy sigue siendo reconocido por su calidad.

Todo comenzó con una idea sencilla pero ambiciosa, la de reunir la experiencia de varias fábricas harineras zamoranas para desarrollar una harina con características propias y unos parámetros de calidad perfectamente definidos. Aquella iniciativa fue creciendo hasta obtener en 2002 la Marca de Garantía Harina Tradicional Zamorana, un sello que continúa siendo único en España dentro del sector harinero y que distingue un producto sometido a exigentes controles durante todo el proceso de elaboración.

Su carácter diferenciador está en la forma de elaboración. La mezcla de las harinas producidas por las fábricas asociadas con la harina molturada en molinos de piedra aporta unas características propias al producto final. El reglamento establece además exigentes controles durante todo el proceso, desde la selección de los trigos hasta la mezcla final, con auditorías externas y sistemas internos de supervisión que garantizan una calidad constante.

El resultado es una harina especialmente apreciada para panes artesanos y semiartesanos y para procesos de fermentación largos, recuperando formas de elaboración tradicionales que hoy vuelven a valorarse.

Historia humana

Pero detrás del producto también hay una historia humana. Molineros y profesionales que dedicaron años de esfuerzo y conocimiento a mantener vivo un oficio ligado desde hace generaciones al territorio zamorano. Un legado que continúa presente en esta tierra y que sigue pasando de unas manos a otras.

La trayectoria de la marca también ha recibido importantes reconocimientos. En 2012 fue distinguida como alimento cardiosaludable por la Asociación Zamorana de Cardiología y en 2016 el Molino de Cerecinos recibió el premio al Mejor Operador Ecológico de Castilla y León en Ecocultura.

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Actualmente forman parte de la marca Gabino Bobo S.A., Carbajo Hermanos S.A., Coperblanc Zamorana S.A., Molinos del Duero Cía y General de Harinas S.L., mientras Molinos Zamoranos S.A. gestiona la tienda online. Un proyecto que treinta años después continúa creciendo sin perder su esencia.