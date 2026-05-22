Especial Alimentos con Calidad
El Garbanzo de Fuentesaúco, sabor y cremosidad sin igual
La combinación entre la variedad autóctona Cuaiz y los terrenos de La Guareña y Tierra del Vino da lugar a una legumbre reconocible por su equilibrio y su suavidad
Notar cómo la piel prácticamente desaparece al primer bocado, sentir una textura cremosa, uniforme y suave, lejos de las legumbres harinosas o ásperas y descubrir después un sabor delicado y persistente que permanece en boca. Así se diferencia el Garbanzo de Fuentesaúco, una de las grandes joyas gastronómicas de Zamora y una de las legumbres más reconocidas de España.
La clave está en la unión entre la variedad autóctona Cuaiz y las condiciones de los terrenos de La Guareña y parte de Tierra del Vino, donde se cultiva bajo el amparo de la Identificación Geográfica Protegida (IGP) Garbanzo de Fuentesaúco. El resultado es un garbanzo de tamaño intermedio, semirrugoso y con unas cualidades difíciles de encontrar juntas en otros productos del mercado. "Tiene una piel prácticamente imperceptible, una textura increíble y un sabor distinto que no encuentras en ningún otro garbanzo", explica Nicolás Armentero, director técnico de la IGP. "Es la reina de las legumbres", asevera.
Ese equilibrio entre mantecosidad, integridad del grano y sabor es precisamente lo que ha convertido al conocido como "oro de Fuentesaúco" en un producto con siglos de prestigio. Su fama se remonta a las ordenanzas municipales de 1568, que ya protegían este cultivo e impedían la entrada de otras semillas. Más tarde, escritores como Quevedo, Benito Pérez Galdós o Camilo José Cela dejaron constancia de la reputación alcanzada por este garbanzo zamorano.
Versátil en la cocina
Además de su calidad, destaca por su enorme versatilidad en cocina. Funciona en recetas tradicionales como el cocido o el potaje, pero también en propuestas más actuales con verduras, setas, marisco o ensaladas. Su sabor suave y elegante permite combinarlo con todo tipo de ingredientes sin perder protagonismo.
Actualmente, cerca de un centenar de agricultores cultivan Garbanzo de Fuentesaúco en más de mil hectáreas inscritas, mientras nueve empresas envasadoras lo comercializan tanto en seco como cocido o ya cocinado. Un formato cada vez más demandado por los consumidores.
Desde la IGP recuerdan además la importancia de adquirir siempre el producto envasado y con su contraetiqueta oficial, la única garantía de autenticidad frente a imitaciones o ventas a granel que utilizan el nombre de Fuentesaúco sin ofrecer las cualidades del garbanzo original.
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