DOP Valles de Benavente, rosados de calidad para disfrutar

En el mapa de las denominaciones zamoranas, la DOP Valles de Benavente defiende una personalidad nítida: el rosado de Prieto Picudo. Esta uva, casi exclusiva del sur de León y del norte de Zamora, es aquí variedad principal y la clave de un estilo que seduce por su fruta limpia, frescura y un ligero toque de aguja natural. No es casualidad que, según apunta su directora técnica, Teresa Antón, alrededor del 75% de lo que se vende sean rosados, puesto que el público encuentra en ellos un perfil reconocible y muy disfrutable.

Las cuatro bodegas acogidas son Bodegas Verdes de Santibáñez de Vidriales; Andrea Gutiérrez Ferreras, de la localidad de Fuente Encalada; Viriatus, de Brime de Urz; y Bodegas Otero, de Benavente. Todas ellas trabajan con un viñedo que, al amparo de temperaturas algo más suaves que en la vecina provincia de León, imprime matices propios a la Prieto Picudo. El resultado son rosados con un toque de aguja, con gran desarrollo aromático de frutos rojos, texturas melosas, taninos dulces y suaves y una gran estructura tánica debido al grosor de su piel, una acidez muy equilibrada, con importante cuerpo y una estructura alta tanto en nariz como en boca.

Estos rosados vivos, aromáticos y de trago ágil se han abierto paso en mercados exigentes. De modo que, aunque el mercado nacional siguen siendo competitivos, los vinos de la DOP Valles de Benavente han encontrado un importante reconocimiento fuera de España, donde la singularidad de sus rosados continúa ganando adeptos. Tal es así que, según explica la directora técnica, en torno al 65% de la producción viaja al exterior, con presencia incluso en Estados Unidos y China.

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Aunque el rosado es emblema, la DOP muestra versatilidad. Con siete uvas autorizadas. Las blancas: Malvasía y Verdejo; y las tintas: Prieto Picudo, Tempranillo y Mencía como principales, más Cabernet-Sauvignon y Garnacha como complementarias. La Prieto Picudo, además, se presta a crianzas que ganan complejidad sin perder nervio.