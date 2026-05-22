DO Toro refuerza su presencia internacional en mercados clave

La Denominación de Origen Toro continúa avanzando en su proceso de internacionalización a través de diferentes acciones promocionales y su participación en destacados encuentros profesionales del sector vitivinícola. Una estrategia orientada a reforzar la presencia de sus vinos en mercados estratégicos y seguir posicionando la marca Toro como sinónimo de calidad, autenticidad y personalidad propia.

Durante los últimos meses, la DO Toro ha desarrollado una intensa actividad promocional en mercados internacionales. Uno de los eventos más destacados ha sido el II Salón de los Vinos de Toro celebrado en Ciudad de México a comienzos de 2026 y que reunió a bodegas de la denominación con importadores, distribuidores, sumilleres y profesionales del sector. México es uno de los mercados con mayor proyección para los vinos tintos españoles de calidad y representa una oportunidad de crecimiento para las bodegas de Toro.

La apuesta por Asia también ha tenido un papel importante dentro de la estrategia de promoción exterior. A finales de 2025, la DO Toro participó en Prowine Shanghai junto a bodegas de la denominación, reforzando así la presencia de sus vinos en el mercado chino. Además, en abril de 2026, la denominación estuvo presente en Prowine Singapur, uno de los principales encuentros del sector en el sudeste asiático, donde las bodegas participantes pudieron mostrar la diversidad y calidad de sus elaboraciones.

La DO Toro, en Prowine Shanghai en la edición del pasado año. | Cedida

Europa es igualmente un mercado prioritario. La participación en ferias como Prowein Düsseldorf o Barcelona Wine Week ha permitido fortalecer relaciones comerciales y aumentar la visibilidad de los vinos de Toro entre importadores, distribuidores y prensa especializada. En el caso de Prowein Düsseldorf, la denominación contó con un espacio propio y una amplia zona de cata libre con numerosas referencias de vino de bodegas amparadas. Junto a la promoción exterior, la DO Toro continúa participando en iniciativas nacionales que contribuyen a acercar sus vinos al consumidor y poner en valor la riqueza enogastronómica del territorio. Todas estas acciones buscan consolidar el reconocimiento internacional de una denominación que sigue creciendo y ampliando mercados.

El Consejo Regulador desempeña un papel fundamental dentro de este proceso, garantizando la calidad y autenticidad de los vinos amparados por la denominación. Actualmente, la D.O. Toro avala una amplia variedad de elaboraciones entre las que se encuentran vinos blancos, rosados y tintos en diferentes categorías: jóvenes, jóvenes roble, crianzas, reservas y grandes reservas. La singularidad de la variedad Tinta de Toro, unida a las características del territorio y al trabajo de las bodegas, continúa situando a la DO Toro como una de las zonas vitivinícolas con mayor personalidad y proyección dentro del panorama nacional e internacional.

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Los días 30 y 31 de mayo se celebra la Feria del Vino de Toro en la Plaza Mayor y Plaza de San Francisco de la ciudad toresana. La información detallada podrá seguirse en su web y redes sociales.