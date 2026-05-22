DO Tierra del Vino de Zamora, viñas centenarias

Las modas cambian en el mundo del vino, las formas de elaborar, las tendencias de consumo o los gustos de quienes llenan una copa. Pero hay territorios donde algunas cosas permanecen prácticamente intactas con el paso del tiempo. Lo saben bien en la Denominación de Origen Tierra del Vino de Zamora donde el paso del tiempo se ha convertido en uno de sus mayores aliados. Y es que el gran patrimonio de esta denominación está en sus viñas. No en vano, algunas conservan más de un siglo de vida y, en determinados casos, alcanzan los 150 años. Son cepas que siguen produciendo fruto generación tras generación y que mantienen unas prácticas de cultivo tradicionales que apenas han variado. Ahí se encuentra una de las grandes singularidades de esta zona y una de las razones que explican la personalidad de sus vinos.

La Denominación de Origen comprende 56 municipios, de los que 46 pertenecen a la provincia de Zamora y 10 a Salamanca. En ella trabajan actualmente unos 150 viticultores sobre aproximadamente 510 hectáreas de viñedo y la integran once bodegas. Detrás de esas cifras hay una realidad que no siempre se percibe a simple vista explotaciones y viñedos que producen menos cantidad, pero una materia prima especialmente valiosa.

José Manuel Braña, gerente de la DO Tierra del Vino de Zamora, resume una de las claves de esta diferencia. "Los viñedos viejos producen mucha menos uva, pero de gran calidad". Es precisamente una de las características de estas cepas con tantas cosechas a sus espaldas. Son plantas que se han ido adaptando durante décadas al terreno y al clima, autorregulando sus producciones y concentrando mejor sus cualidades.

Variedades

Esa producción más limitada termina reflejándose en la copa. Los vinos de la denominación se elaboran principalmente con variedades como Tempranillo, Malvasía Castellana, Moscatel de Grano Menudo, Verdejo y Godello, a las que se suman Garnacha, Cabernet-Sauvignon, Albillo Real o Palomino como variedades complementarias.

Sin embargo, Tierra del Vino posee además otro rasgo poco habitual. Muchas parcelas mezclan distintas variedades en una misma viña. Durante años la tendencia apostó por elaborar vinos monovarietales, pero ahora el mercado vuelve a mirar hacia el origen y hacia los llamados vinos de parcela. Algunas bodegas de la denominación trabajan ya bajo el concepto field blend, elaborando conjuntamente las distintas variedades que nacen en una misma parcela. Esa diversidad aporta perfiles muy distintos dentro de una misma denominación y hace que cada vino conserve una identidad muy ligada a su lugar de procedencia.

El resultado son vinos con personalidad propia. Braña los define como "muy aromáticos en nariz, amplios en boca y con buena estructura". A ello añade otra característica que los diferencia, el recuerdo que dejan, de modo que esa sensación aromática permanece durante tiempo después de beberlos. Los tintos, destacan por su capacidad de envejecimiento gracias a la calidad de la uva, por lo que pueden soportar largas crianzas.

"Además de esa intensidad aromática, son vinos equilibrados, una cualidad que va más allá de una simple definición técnica. Se trata de vinos donde ningún matiz sobresale por encima del resto y donde aroma, paso por boca y persistencia mantienen una armonía conjunta". Como explica José Manuel Braña, son vinos "redondos", sin picos de acidez ni sensaciones alcohólicas que resulten dominantes o desagradables. Esa integración hace que la experiencia resulte más completa y agradable para el consumidor".

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Junto al trabajo que se realiza en el viñedo y las bodegas, la denominación mantiene también una intensa labor de difusión para acercar estos vinos a nuevos públicos. Durante este año ha participado en citas especializadas como Barcelona Wine Week o el Salón Gourmets y continúa organizando actividades de promoción y encuentros con profesionales. A ello se suman las catas que desarrolla periódicamente junto a las bodegas inscritas, una forma de mostrar al consumidor las particularidades de unos vinos que encuentran gran parte de su identidad precisamente en el territorio.