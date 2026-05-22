Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caso Ultra SanabriaBalonmano Zamora: Félix Mojón deja el clubAlerta por riesgo de incendios forestales en Castilla y LeónUGT carga contra las políticas antiincendios de la JuntaNuevos MIR en Zamora
instagramlinkedin

Subvenciones

La Diputación de Zamora destina 12.500 euros a ayudas destinadas a asociaciones juveniles

Las actividades subvencionadas se podrán realizar hasta octubre de 2026

Un grupo de jóvenes durante una actividad.

Un grupo de jóvenes durante una actividad. / Archivo

L. G. M.

La Diputación de Zamora, a través del Servicio de Juventud, abrirá el martes 26 de mayo la convocatoria de subvenciones a asociaciones juveniles y entidades locales de menos de 20.000 habitantes que cuenten con puntos y/o antenas de información juvenil con sede en la provincia de Zamora.

La institución provincial destinará un total de 12.500 euros a las ayudas para la realización de actividades juveniles.

Las actuaciones subvencionables incluyen los gastos de la realización de actividades dirigidas a jóvenes que realizan las entidades que se incluyen en la convocatoria publicada el viernes 22 de mayo en el Boletín Oficial de la Provincia. En concreto, se pueden presentar a la presente convocatoria las asociaciones juveniles y entidades locales de menos de 20.000 habitantes, que ofrezcan el servicio de información juvenil ya sea a través de puntos o antenas, todas ellas de la provincia de Zamora.

Noticias relacionadas y más

En todos los casos, las actividades tienen que celebrarse en el periodo comprendido entre enero y octubre de 2026, ambos incluidos. El plazo para la presentación de las solicitudes comienza a contar a partir del día hábil siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), es decir, el próximo martes y se prolonga durante 15 días hábiles, hasta el 15 de junio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Novedades en la procesión extraordinaria del próximo sábado por los 375 años de la Cofradía de Jesús Nazareno
  2. Las mejores zonas de la provincia de Zamora para observar el eclipse solar del 12 de agosto agosto
  3. Javier Faúndez: “Estoy citado como investigado por el fraude de la Ultra Sanabria, pero somos totalmente ajenos a lo ocurrido”
  4. París de Noia actuará en las fiestas de San Pedro de Zamora 2026
  5. Esta semana entran en vigor los nuevos horarios de trenes en Zamora
  6. ¿Qué riesgos puede tener que 1.400 militares lleguen a Zamora con el nuevo cuartel de Monte la Reina?
  7. Pasando consulta por la mañana y voluntaria arqueológica por la tarde: 'En El Viso de Zamora siento que cuido la salud de nuestra memoria colectiva, es la medicina del tiempo
  8. La Casa Guerra reabre tras 15 años cerrada para acoger un concierto dentro del proyecto zamorano 'Y se hizo la luz

La Diputación de Zamora destina 12.500 euros a ayudas destinadas a asociaciones juveniles

La Diputación de Zamora destina 12.500 euros a ayudas destinadas a asociaciones juveniles

La semana de huelga de médicos concluye en Zamora con más de 400 consultas y pruebas canceladas

La semana de huelga de médicos concluye en Zamora con más de 400 consultas y pruebas canceladas

Más de 400 motoristas inician 'Zamora sobre Ruedas' con rutas, gastronomía y espectáculos

Más de 400 motoristas inician 'Zamora sobre Ruedas' con rutas, gastronomía y espectáculos

La Diputación invierte cerca de 5 millones de euros en obras extraordinarias para mejorar la calidad de vida en los pueblos

La Diputación invierte cerca de 5 millones de euros en obras extraordinarias para mejorar la calidad de vida en los pueblos

Zamora se convierte en capital motera con 'Zamora sobre Ruedas' y un programa repleto de actividades

La interventora de la Diputación y el jefe de servicio ya han declarado como testigos del caso Ultra Sanabria

La interventora de la Diputación y el jefe de servicio ya han declarado como testigos del caso Ultra Sanabria

El PSOE se personará en la causa de la Ultra Sanabria: "La situación es de una gravedad política e institucional que exige actuaciones inmediatas".

La empresa de ayuda a domicilio de la Diputación se descuelga del convenio colectivo

Tracking Pixel Contents