Subvenciones
La Diputación de Zamora destina 12.500 euros a ayudas destinadas a asociaciones juveniles
Las actividades subvencionadas se podrán realizar hasta octubre de 2026
L. G. M.
La Diputación de Zamora, a través del Servicio de Juventud, abrirá el martes 26 de mayo la convocatoria de subvenciones a asociaciones juveniles y entidades locales de menos de 20.000 habitantes que cuenten con puntos y/o antenas de información juvenil con sede en la provincia de Zamora.
La institución provincial destinará un total de 12.500 euros a las ayudas para la realización de actividades juveniles.
Las actuaciones subvencionables incluyen los gastos de la realización de actividades dirigidas a jóvenes que realizan las entidades que se incluyen en la convocatoria publicada el viernes 22 de mayo en el Boletín Oficial de la Provincia. En concreto, se pueden presentar a la presente convocatoria las asociaciones juveniles y entidades locales de menos de 20.000 habitantes, que ofrezcan el servicio de información juvenil ya sea a través de puntos o antenas, todas ellas de la provincia de Zamora.
En todos los casos, las actividades tienen que celebrarse en el periodo comprendido entre enero y octubre de 2026, ambos incluidos. El plazo para la presentación de las solicitudes comienza a contar a partir del día hábil siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), es decir, el próximo martes y se prolonga durante 15 días hábiles, hasta el 15 de junio.
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