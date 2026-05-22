La Diputación invierte cerca de 5 millones de euros en obras extraordinarias para mejorar la calidad de vida en los pueblos

Inversión de más de 4.700.000 euros en un total de 51 municipios de Zamora para realizar obras extraordinarias. Los convenios rubricados este viernes en el Salón de Plenos del Palacio de La Encarnación permitirán realizar una variedad de actuaciones que repercutirán en la calidad de vida de los vecinos de los pueblos.

"Estas actuaciones dan respuesta a estos problemas que tienen nuestros pueblos en ese afán de los alcaldes por mejorar y prestar mejores servicios en vuestros ayuntamientos y por ese compromiso que tiene esta institución, este grupo de gobierno y este presidente, para que llenen recursos a los pueblos de la provincia", enunció el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez.

Las actuaciones, ejecutables con efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero del presente año 2026, abarcan una amplia variedad de intervenciones orientadas a mejorar infraestructuras municipales, servicios públicos, accesibilidad, eficiencia energética, instalaciones deportivas, abastecimiento de agua y recuperación de edificios de uso vecinal, respondiendo a necesidades singulares planteadas por los municipios.

51 actuaciones que cuentan con una aportación de la Diputación Provincial de 3.060.800 euros que permitirá movilizar una inversión total superior a 4,7 millones de euros.

Los regidores y el dirigente firmaron uno a uno los convenios en un acto en el que también estuvo presente el diputado de Obras Municipales, Manuel Martín, y que concluyó con un gran aplauso de todos los presentes.

Zamora. Firmas convenios obras excepcionales 2026 diputación de Zamora / Alba Prieto / LZA

Faúndez reseñó algunos ejemplos de inversiones singulares de interés municipal que, por su naturaleza o cuantía, requieren una colaboración económica extraordinaria y los ayuntamientos no pueden acometer con recursos propios, por lo que la Diputación contribuye de este modo a su financiación para que se hagan realidad.

Programa orientado a atender necesidades extraordinarias en los pueblos que "exceden el mantenimiento ordinario y que tienen un impacto relevante en la prestación de servicios públicos, la mejora de infraestructuras y la calidad de vida de los vecinos".

Entre los principales tipos de actuaciones incluidas se encuentran la rehabilitación y mejora de edificios municipales, la construcción o ampliación de infraestructuras públicas, obras de accesibilidad y eficiencia energética, servicios básicos municipales, trabajos de urbanismo y vías públicas o relacionados con la mejora del patrimonio y los equipamientos comunitarios.

Las actuaciones se reparten prácticamente por todas las comarcas de la provincia: Sayago, Benavente y Los Valles, Tierra de Campos, Alba, Aliste, Toro, Tierra del Vino, La Guareña, La Lampreana o Tierra del Pan, lo que, para la institución, "refleja un criterio de equilibrio territorial y apoyo al medio rural".

Entre las inversiones de mayor cuantía destacan la construcción de un frontón en Santa Cristina de la Polvorosa, con una inversión de 529.000 euros; las instalaciones para nuevas piscinas municipales en Valcabado, por 300.000 euros; la segunda fase del centro multiusos de Castrogonzalo, por 278.637 euros; la construcción del edificio multiusos de Bermillo de Sayago, por 244.000 euros, o la finalización del salón municipal de Fuentelapeña, por 215.170 euros.

OBRAS EXCEPCIONALES 2026

A continuación, se detallan las obras que se realizarán en los distintos municipios.