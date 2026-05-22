Medio rural
La Diputación invierte cerca de 5 millones de euros en obras extraordinarias para mejorar la calidad de vida en los pueblos
Las actuaciones, que incluyen desde la construcción de frontones hasta la mejora de la eficiencia energética, se reparten por toda la provincia.
Inversión de más de 4.700.000 euros en un total de 51 municipios de Zamora para realizar obras extraordinarias. Los convenios rubricados este viernes en el Salón de Plenos del Palacio de La Encarnación permitirán realizar una variedad de actuaciones que repercutirán en la calidad de vida de los vecinos de los pueblos.
"Estas actuaciones dan respuesta a estos problemas que tienen nuestros pueblos en ese afán de los alcaldes por mejorar y prestar mejores servicios en vuestros ayuntamientos y por ese compromiso que tiene esta institución, este grupo de gobierno y este presidente, para que llenen recursos a los pueblos de la provincia", enunció el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez.
Las actuaciones, ejecutables con efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero del presente año 2026, abarcan una amplia variedad de intervenciones orientadas a mejorar infraestructuras municipales, servicios públicos, accesibilidad, eficiencia energética, instalaciones deportivas, abastecimiento de agua y recuperación de edificios de uso vecinal, respondiendo a necesidades singulares planteadas por los municipios.
51 actuaciones que cuentan con una aportación de la Diputación Provincial de 3.060.800 euros que permitirá movilizar una inversión total superior a 4,7 millones de euros.
Los regidores y el dirigente firmaron uno a uno los convenios en un acto en el que también estuvo presente el diputado de Obras Municipales, Manuel Martín, y que concluyó con un gran aplauso de todos los presentes.
Faúndez reseñó algunos ejemplos de inversiones singulares de interés municipal que, por su naturaleza o cuantía, requieren una colaboración económica extraordinaria y los ayuntamientos no pueden acometer con recursos propios, por lo que la Diputación contribuye de este modo a su financiación para que se hagan realidad.
Programa orientado a atender necesidades extraordinarias en los pueblos que "exceden el mantenimiento ordinario y que tienen un impacto relevante en la prestación de servicios públicos, la mejora de infraestructuras y la calidad de vida de los vecinos".
Entre los principales tipos de actuaciones incluidas se encuentran la rehabilitación y mejora de edificios municipales, la construcción o ampliación de infraestructuras públicas, obras de accesibilidad y eficiencia energética, servicios básicos municipales, trabajos de urbanismo y vías públicas o relacionados con la mejora del patrimonio y los equipamientos comunitarios.
Las actuaciones se reparten prácticamente por todas las comarcas de la provincia: Sayago, Benavente y Los Valles, Tierra de Campos, Alba, Aliste, Toro, Tierra del Vino, La Guareña, La Lampreana o Tierra del Pan, lo que, para la institución, "refleja un criterio de equilibrio territorial y apoyo al medio rural".
Entre las inversiones de mayor cuantía destacan la construcción de un frontón en Santa Cristina de la Polvorosa, con una inversión de 529.000 euros; las instalaciones para nuevas piscinas municipales en Valcabado, por 300.000 euros; la segunda fase del centro multiusos de Castrogonzalo, por 278.637 euros; la construcción del edificio multiusos de Bermillo de Sayago, por 244.000 euros, o la finalización del salón municipal de Fuentelapeña, por 215.170 euros.
OBRAS EXCEPCIONALES 2026
A continuación, se detallan las obras que se realizarán en los distintos municipios.
- Arcenillas – Construcción de cubierta para espacio multiusos: 44.818,40 €.
- Casaseca de las Chanas – Reforma del salón municipal: 42.000,00 €.
- Cazurra – Reforma de local de usos múltiples: 36.861,80 €.
- Cuelgamures – Reparación y acondicionamiento de la casa consistorial: 36.300,00 €.
- El Cubo del Vino – Mejora del centro cultural: 48.400,00 €.
- El Perdigón – Construcción de depósito para abastecimiento de agua: 188.483,89 €.
- Moraleja del Vino – Instalación de ascensor en edificio municipal: 48.339,50 €.
- Santa Clara de Avedillo – Adaptación de local destinado a bar a normativa vigente: 48.370,09 €.
- Villalazán – Reparación y adecuación del club de jubilados: 61.513,40 €.
- Bermillo de Sayago – Construcción de edificio de usos múltiples: 244.000,00 €.
- Fermoselle – Adecuación de antiguas escuelas infantiles como consultorio de atención primaria: 177.718,40 €.
- Pereruela – Construcción de edificio social en La Tuda: 117.315,54 €.
- Torregamones – Mejora de la eficiencia energética del alumbrado público: 47.430,68 €.
- Bretó de la Ribera – Reparación de cubierta del edificio del botiquín: 47.500,00 €.
- Castrogonzalo – Segunda fase de construcción del centro multiusos: 278.637,17 €.
- Coomonte – Mejora de instalaciones deportivas del campo de fútbol: 48.000,00 €.
- Fresno de la Polvorosa – Construcción e instalación de báscula municipal: 38.500,00 €.
- Maire de Castroponce – Construcción de nave multiusos: 167.530,95 €.
- Morales del Rey – Adecuación de local para centro cívico en Vecilla de la Polvorosa: 68.069,12 €.
- San Cristóbal de Entreviñas – Pavimentación de accesos a las instalaciones industriales: 47.031,87 €.
- Santa Colomba de las Monjas – Acondicionamiento y ensanche del Camino de la Capilla: 48.260,00 €.
- Santa Cristina de la Polvorosa – Construcción de frontón: 529.000,00 €.
- Villanueva de Azoague – Reforma de cubierta del salón de actos y adecuación parcial interior: 102.776,58 €.
- Villaveza del Agua – Mejora de accesibilidad de la casa consistorial: 28.000,01 €.
- Carbajales de Alba – Reforma del Centro Museo del Traje Carbajalino: 90.665,48 €.
- Losacino (Muga de Alba) – Construcción de velatorio municipal: 85.000,00 €.
- Losacio – Climatización y mejora del centro sociocultural: 20.000,00 €.
- Manzanal del Barco – Actuación sobre campanario y arco del cementerio: 47.516,70 €.
- Vegalatrave – Cubierta de pista deportiva: 60.787,98 €.
- Fuentelapeña – Terminación del salón municipal de usos múltiples: 215.170,20 €.
- La Bóveda de Toro – Ampliación del cementerio municipal: 103.671,82 €.
- Morales de Toro – Cubierta del espacio de usos múltiples: 172.591,17 €.
- Pinilla de Toro – Reforma del bar municipal y sustitución de cubierta: 74.398,10 €.
- Pozoantiguo – Sustitución de cubiertas del pabellón derecho de las antiguas escuelas, renovación de ventanas y solados: 105.412,70 €.
- Valdefinjas – Accesibilidad ayuntamiento con la instalación de una plataforma salva escaleras en la casa consistorial: 29.913,14 €.
- Prado – Acondicionamiento de punto limpio: 15.500,00 €.
- Quintanilla del Monte – Modificación del cuadro de mando y protección de la red de alumbrado público: 28.659,38 €.
- Villalpando – Mejora del firme de un tramo de la travesía Madrid–La Coruña: 130.000,00 €.
- Villamayor de Campos – Reforma de la piscina municipal: 40.000,00 €.
- Quiruelas – Reforma del edificio del ayuntamiento: 127.725,89 €.
- Santa Croya de Tera – Acondicionamiento de local de ocio: 48.000,00 €.
- Santibáñez de Vidriales – Sustitución de cubierta de la biblioteca municipal: 67.631,39 €.
- Uña de Quintana – Mejora del alumbrado público: 25.000,00 €.
- Riofrío – Reforma integral de la cocina del comedor social en Sarracín de Aliste: 119.228,91 €.
- Samir de los Caños – Eliminación de barreras arquitectónicas y obras de eficiencia energética en el Ayuntamiento: 19.798,63 €.
- Manganeses de la Lampreana – Reparación de la piscina municipal: 79.999,98 €.
- Villamor de los Escuderos – Reparación de cubierta de la casa consistorial: 25.153,83 €.
- Monfarracinos – Rehabilitación del pavimento del polideportivo municipal: 48.279,00 €.
- Piedrahíta de Castro – Finalización de nave de usos múltiples: 83.500,01 €.
- Valcabado – Construcción de las piscinas municipales: 300.000,00 €.
- Manzanal de Arriba – Puente sobre el Arroyo Valdaya en Codesal: 65.079,45 €
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