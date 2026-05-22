La confianza en los políticos, bajo mínimos: ¿en quiénes confían todavía los zamoranos?
Zamora refleja la tendencia general de que la confianza en la política no está rota del todo, pero sí muy debilitada
La reciente imputación de Zapatero en el caso Plus Ultra ha sido el último escándalo que ha dejado sin esperanza política a quienes todavía sacaban pecho por sus siglas
La desconfianza hacia la clase política es un hecho en la sociedad española y Zamora no es una excepción. Los sucesivos casos de corrupción conocidos en los últimos años han erosionado la credibilidad en los representantes públicos, generando un sentimiento cada vez más extendido de distancia entre ciudadanos e instituciones. La reciente imputación de Zapatero en el caso Plus Ultra ha sido el último escándalo que ha dejado sin esperanza política a quienes todavía sacaban pecho por su partido.
Tras preguntar en LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA por la percepción de los zamoranos ante la corrupción política, a los castellanos les cuesta señalar un político que genere consenso o confianza generalizada. La política, más que unir, divide, y la imagen de los cargos públicos se ve condicionada por el desgaste de los partidos a nivel nacional.
La política local
La política local cuenta con un plus de confianza fruto del día a día y del historial de cada uno. Los ciudadanos tienden a valorar más a aquellos cargos próximos y alejados del ruido nacional, donde las siglas pesan menos que la gestión. En ese terreno, la confianza no se construye tanto por ideología como por la percepción de trabajo, accesibilidad y compromiso con la ciudad.
Una encuesta realizada por el periódico saca a la luz nombres propios en el que los zamoranos confían. Mientras algunos aluden a Francisco Guarido -no a Izquierda Unida, sino a él en concreto- hay quienes apuntan a partidos minoritarios como Prepal o UPL. No sin el correspondiente debate y réplica entre los usuarios, los nombres de Isabel Díaz Ayuso o Santiago Abascal también salen a relucir, aunque no faltan quienes echan la vista atrás para traer al presente viejos políticos de la talla de Julio Anguita o Felipe González.
Cada nombre tiene sus seguidores y sus detractores dejando claro que Zamora refleja la tendencia general de que la confianza en la política no está rota del todo, pero sí muy debilitada.
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