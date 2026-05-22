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El concursante zamorano de "Lo sabe, no lo sabe" que enseña a Xuso Jones a bailar un pasodoble

Conoce el premio que finalmente ha conseguido el jubilado zamorano de 73 años: "Ayudar a los hijos... y un mes entero en Canarias con mi mujer"

Ceferino, el concursante (izquierda) y Eduardo, quien le ayudó a ganar un premio.

Ceferino, el concursante (izquierda) y Eduardo, quien le ayudó a ganar un premio. / Cuatro

Abril Oliva

No hace mucho veíamos a Xuso Jones y a todo su equipo de "Lo sabe, no lo sabe" Santa Clara arriba, Santa Clara abajo en busca de concursantes para conseguir los 50.000 euros de premio. Este jueves en Cuatro ya podíamos ver algunos de los momentazos más divertidos del concurso grabado en Zamora. Es el caso de Ceferino, el jubilado de 73 años que se declara fan incondicional del programa.

Esta fue la pregunta que le hizo conseguir 600 euros a este vecino Zamora: "Si en la fiesta del pueblo empieza a sonar el clásico Francisco Alegre y olé, ¿qué baile típico español de origen militar tendrá que bailar?". Y así fue como Ceferino eligió a Eduardo, que pasaba por allí, y que pronunció la palabra que convirtió al concursante en ganador: "Pasodoble".

LA PREGUNTA

"Si en la fiesta del pueblo empieza a sonar el clásico Francisco Alegre y olé, ¿qué baile típico español de origen militar tendrá que bailar?".

Fue en ese momento cuando el jubilado, ni corto ni perezoso, dio una lección maestra de lo que es bailar este estilo musical.

Durante toda su trayectoria en el concurso, Ceferino ha dejado claro lo mucho que sabe del programa y lo gran seguidor que es hasta el punto de asegurar que ha “soñado muchas veces con participar”.

Nuevo día de grabación de Xuso Jones en Zamora con su "Lo sabe, no lo sabe"

Nuevo día de grabación de Xuso Jones en Zamora con su "Lo sabe, no lo sabe"

A. B. / T. S.

Premio final: "Ayudaré a mis hijos y me iré un mes a Canarias con mi mujer"

Finalmente, Ceferino se metió en el bolsillo 1.000 euros y decidió plantarse con pájaro en mano: “Con esto ayudaré a los hijos, a los nietos y me quiero ir un mes entero a Canarias con mi mujer”.

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¡Enhorabuena, Ceferino!

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