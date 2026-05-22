Cincuenta cortadores de jamón, a cuchillo en la Plaza Mayor de Zamora: ya hay fecha para el evento solidario

El éxito de la primera edición hacía indispensable repetir y la organización que corre a cargo de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Zamora y la empresa de eventos Rodrigo's ya ha puesto fecha a la segunda edición del Encuentro Benéfico de Cortadores de Jamón de Zamora. La cita que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora, Caja Rural de Zamora y la Asociación de Cortadores Solidarios de Jamón, se desarrollará nuevamente en la Plaza Mayor de la ciudad y espera alcanzar e incluso incrementar los más de 9.000 euros recaudados para la AECC de Zamora en la primera edición.

El cortador zamorano Raúl Ariza, promotor de la iniciativa solidaria, ha indicado que tienen previsto contar con medio centenar de cortadores, un número similar al del pasado año. Ello pese a que todos los que acuden lo hacen de forma altruista, renunciando en muchos casos a trabajar por ello en otros eventos que proliferan en esta época del año y desplazándose muchos desde otras provincias españolas.

El encuentro coincidirá este año con el primer fin de semana de actividades de las Ferias y Fiestas de San Pedro de la ciudad. En concreto, está programado el domingo día 21 de junio a partir del mediodía y hasta que se acabe el producto. El precio por plato de jamón cortado a cuchillo y al momento no ha variado respecto al año pasado y se mantiene en cinco euros que serán íntegramente para la AECC de Zamora, ya que los cortadores aportan la mano de obra y diversas empresas e incluso particulares entregan como donación los jamones.

Presentación de la segunda edición del encuentro. / Víctor Garrido

Se espera vender al menos unos 2.000 o 2.100 platos de jamón y que, como ocurrió el año pasado, los platos se agoten y todos los jamones queden en el hueso.

Raúl Ariza ha avanzado que junto a otros hinchables, este año, como novedad, habrá uno acuático, que servirá como "divertimento añadido" y que se agradecerá ya que para el 21 de junio es previsible que las temperaturas sean altas.

Ariza ha subrayado que el evento ayudará a que muchos cortadores que llegarán de fuera conozcan las fiestas de San Pedro y puedan animarse a acudir a ellas con sus familias otros años. Para animar las cerca de tres horas de corte de jamón habrá también actuaciones igualmente solidarias, como la del grupo de flamenco madrileño Lío Gordo; la música del DJ Diego Duende, de Villalpando; los bailes del grupo de coros y danzas Doña Urraca; y la animación de calle de la charanga Mañaita Rumbera.

Uno de los platos de la primera edición del encuentro. / Alba Prieto (Archivo)

El concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora, David Gago, ha destacado que el evento se enmarca en la "apuesta estratégica" de su área municipal de incentivar la actividad hostelera y comercial los fines de semana y hacerlo vinculándolo a acciones sociales como el encuentro de cortadores de jamón. Por su parte, el representante de la Fundación Caja Rural, Sergio Esteban, ha declarado que el encuentro fue ya un éxito el año pasado y este puede serlo aún mayor al coincidir con el primer domingo de las fiestas de San Pedro. Desde la AECC de Zamora, su vicepresidente, Vicente González, ha agradecido el trabajo altruista de los cortadores participantes y de los comercios e industrias que donen el producto.