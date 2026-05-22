Chorizo Zamorano, la esencia y el equilibrio de una elaboración cuidada

Hay sabores capaces de permanecer en la memoria precisamente por su equilibrio. Eso es lo que ocurre con el Chorizo Zamorano, una elaboración que ha sabido conservar una personalidad propia gracias al cuidado en cada fase del proceso y a una tradición que continúa muy viva en la provincia. Su sabor suave, la curación lenta y una selección minuciosa de ingredientes han convertido a este producto en uno de los embutidos más reconocidos de Zamora y en una referencia dentro de los productos de calidad de Castilla y León.

La Marca de Garantía Chorizo Zamorano nació oficialmente en 2005, aunque el proyecto comenzó unos años antes, cuando varios fabricantes de la provincia decidieron unirse para proteger un producto que empezaba a sufrir imitaciones fuera de Zamora. El objetivo era defender su identidad, diferenciarlo en el mercado y ofrecer al consumidor la seguridad de que estaba comprando un producto auténtico y controlado. Bajo este sello se agrupan actualmente nueve empresas que mantienen viva esta tradición chacinera y contribuyen además a fijar actividad económica y empleo en el medio rural zamorano.

Forman parte de esta marca Embutidos y Jamones Lema, de Santibáñez de Vidriales; Cárnicas Díaz de Zamora, de Morales del Vino; Jamones Dionisio Sánchez, de Fuentesaúco; J.J. Ledesma, de Zamora; Melquíades Rodríguez y Paulino Iglesias, de Coreses; Embutidos Turista e Industria Cárnicas Ele, de Roales del Pan; y Cárnicas Montero, del Puente de Sanabria.

Aspectos característicos

Uno de los aspectos que más diferencia al Chorizo Zamorano es precisamente su equilibrio. "Se aprecian todos sus ingredientes, pero no predomina ninguno sobre el otro", explica la directora técnica de la marca, Laura Esteban Hernández. Esa armonía de sabores se consigue gracias a una elaboración muy cuidada, donde intervienen factores como el control de la temperatura y la humedad durante la curación o la selección de cerdos grasos de capa blanca, para aportar jugosidad y textura.

Chorizo Zamorano, la esencia y el equilibrio de una elaboración cuidada

El pimentón también juega un papel esencial. El utilizado tradicionalmente en Zamora procede de La Vera y aporta ese ligero toque ahumado tan característico, aunque el producto no se somete a procesos de ahumado como ocurre en otras zonas del norte de España. El resultado es un chorizo de baja acidez, suave al paladar y con personalidad propia. A ello se suma una curación lenta y controlada que permite que el producto gane matices poco a poco y alcance esa textura firme y agradable tan valorada por los consumidores.

Además, aunque todas las empresas elaboran bajo un mismo reglamento aprobado y supervisado por la Administración autonómica, cada fabricante mantiene pequeños matices que enriquecen el producto final. La elección de los pimentones o el tiempo exacto de curación hacen que cada casa conserve su sello particular.

La contraetiqueta de la Marca de Garantía es la mejor herramienta para identificarlo. Ese distintivo certifica que el producto ha superado controles periódicos de instalaciones, procesos y análisis de laboratorio. Actualmente, la producción ronda los 550.000 kilos anuales, una cifra que refleja el crecimiento progresivo de un producto cada vez más valorado dentro y fuera de la provincia.

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La promoción en ferias especializadas como Alimentaria o el Salón Gourmets, además de degustaciones y eventos provinciales, también ha sido clave para acercar el Chorizo Zamorano a más consumidores.