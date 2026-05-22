La Casa Guerra reabre tras 15 años cerrada para acoger un concierto dentro del proyecto zamorano "Y se hizo la luz"

La antigua sede de Caja Duero, actual edificio de Unicaja situado en Santa Clara, volverá a abrir sus puertas el próximo 31 de mayo para acoger un concierto de sintetizadores y piano. La actividad forma parte de la agenda cultural organizada para promocionar el congreso de modernismo “Y se hizo la luz”, que se celebrará el 3 de junio en el Teatro Principal de Zamora.

El inmueble, conocido como Casa Guerra, permanece cerrado desde 2011 y su reapertura puntual se ha convertido en uno de los principales atractivos de la programación. Según la organización, han sido necesarios más de seis meses de gestiones para poder poner en marcha el proyecto.

30 de mayo

Antes, el 30 de mayo, la Plaza Sagasta acogerá un concierto de jazz, a las 21.30 horas. El evento correrá a cargo de "Suricato Morse", una formación zamorana integrada por piano, bajo, batería y saxofón. La plaza, considerada uno de los epicentros de la arquitectura modernista de la ciudad, contará además con iluminación inmersiva. La organización apagará parte del alumbrado de la zona para iluminar los edificios y generar una intervención visual vinculada al patrimonio arquitectónico.

31 de mayo

El concierto del 31 de mayo, previsto a las 21.30 horas, será el broche de oro de los zamoranos Nicolás Alonso y Diego Turrión a la presentación de "Y se hizo la luz". La propuesta tendrá un carácter atmosférico, con música de ambiente, sintetizadores y piano, pensada para que los asistentes puedan recorrer el edificio y contemplarlo durante unos minutos. La organización calcula que el aforo permitirá la entrada de entre 150 y 200 personas, aunque la intención no es plantear el acto como un concierto convencional, sino como una experiencia en movimiento: “La idea es que la gente pase, vea el edificio y salga para que pueda entrar más público”, explican.

Fechas "Y se hizo la luz". / Cedida

Ambos conciertos forman parte de una agenda cultural que incluye también visitas guiadas y la apertura del portal original modernista de la Casa Matilla. El objetivo es acercar al público el patrimonio modernista, ecléctico y Art Déco de Zamora, "especialmente aquellos edificios, portales y fachadas que a menudo pasan desapercibidos tanto para turistas como para vecinos", explican.

El programa culminará el 3 de junio, de 17.00 a 20.00 horas, con el congreso “Y se hizo la luz” en el Teatro Principal. La jornada, de entrada libre hasta completar aforo, estará estructurada en tres mesas redondas.

3 de junio: "Y se hizo la luz"

La primera abordará la llegada de la electricidad, el ferrocarril y la industria harinera a finales del siglo XIX y comienzos del XX, tres factores que, según la organización, impulsaron el desarrollo de la arquitectura modernista, ecléctica y Art Déco en Zamora. En ella participarán representantes de Iberdrola, de la Asociación Ferroviaria y del sector de las harineras zamoranas.

La segunda mesa se centrará en los estilos arquitectónicos anteriormente mencionados, con la presencia de doctores en arquitectura y arquitectos como Paco Somoza, Álvaro Ávila de la Torre, Ascensión Rodríguez y Rafael Ángel García Lozano.

La tercera analizará el potencial turístico de este patrimonio y las posibilidades para mejorar su conservación, visibilidad y accesibilidad. En este bloque participarán, entre otros, Bea Barrios, arquitecta zamorana, divulgadora patrimonial y guía profesional; Christoph Strieder, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Zamora; Estrella, guía municipal; y Brontë, divulgador especializado en modernismo.

El congreso está organizado junto a Sinergias y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora, el Teatro Principal, Unicaja y Chachi&chachi. La elección del Teatro Principal responde también a su vínculo con el hilo conductor de la jornada, al contar con una fachada de Gregorio Pérez Arribas.

La organización subraya que la intención de esta programación es “hacer cosas parecidas a las que ya se hacen, pero que no las haga nadie”, combinando divulgación, música, patrimonio y experiencias en espacios poco habituales. En ese sentido, la reapertura de la Casa Guerra se perfila como el acto más singular de la agenda.