Calor de verano en Zamora pero ojo con la lluvia: la Aemet confirma que habrá sorpresas

Zamora vivirá unos días marcados por el calor intenso y un ambiente casi casi veraniego, con temperaturas que llegarán sin ningún problema hasta los 35 grados. Sin embargo, la Agencia Estatal de Meteorología sorprende con su último parte meteorológico a introducir en su previsión unos episodios de agua con los que no contaban os zamorano este fin de semana: posibilidad de tormentas durante las tardes del sábado y del domingo.

Para este viernes 22, hazte a la idea de que es un día de julio: la jornada es plenamente veraniega, con cielos despejados y temperaturas muy altas que alcanzarán los 35 grados, sin riesgo de lluvia.

El sábado 23 comenzará con tiempo estable, pero la situación cambiará con el paso de las horas. Aumentarán las nubes y por la tarde llegarán tormentas, con una probabilidad elevada de precipitaciones y temperaturas algo más contenidas, en torno a los 32 grados.

El tiempo en Zamora / Aemet

El domingo 24 seguirá la inestabilidad, con intervalos de nubes y nuevos chubascos, especialmente durante la jornada, aunque el calor continuará con máximas cercanas a los 35 grados.

La romería de La Hiniesta

A partir del lunes 25, el tiempo volverá a estabilizarse, con cielos poco nubosos y temperaturas altas, en torno a los 33 grados. Esta previsión alcanza a la festividad de la Virgen de la Hiniesta, que se celebra el 25 de mayo en Zamora. Así que mucha atención, romeros, porque el sol incidirá con fuerza durante todo el día y será necesaria abundante hidratación y protección solar. También se recomienda el uso de gorras y sombreros para proteger la cabeza y prevenir golpes de calor e insolaciones.

El martes 26 y el miércoles 27 mantendrán esa tendencia, con ambiente soleado, pocas nubes y calor persistente, con máximas que rondarán o volverán a superar los 34-35 grados.