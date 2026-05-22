La empresa de ayuda a domicilio de la Diputación se descuelga del convenio colectivo

"La Junta, como siempre, ha hecho lo que mejor sabe, que es no hacer nada", sentencia Tomás Pérez Urueña, secretario general UGT SP CyL, durante la rueda de prensa convocada con motivo del descuelgue de convenio por parte de la empresa "Aralia Servicios Sociales", adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio de la Diputación de Zamora: "Llevamos desde enero con esta grave situación que afecta a un colectivo cada vez más amplio en la provincia de Zamora", dice Raúl Castaño, secretario general UGT SP Zamora.

"El Estado del Bienestar radica en tres pilares", explica Castaño, "la sanidad pública, la educación pública y el sector de la dependencia". Dentro de este sector están, por un lado, las residencias. Y, por otro lado, la ayuda a domicilio, que es cada vez más importante en una provincia como Zamora, detalla.

"A los políticos se les llena la boca hablando de asentar población en el mundo rural, que la gente se quede. Y para ello, estas compañeras que trabajan en el sistema de ayuda a domicilio son fundamentales", narra el secretario general de UGT Zamora. "No solamente por las atenciones higiénicas y domésticas, sino por el carácter institucional", detalla. "Hacen que nuestros mayores no vayan a residencias y puedan permanecer en su entorno familiar, manteniendo su autonomía", indica.

En Zamora, al igual que en otras provincias, la ayuda a domicilio es competencia de la Junta de Castilla y León. El Ayuntamiento la gestiona en la capital, mientras que en el medio rural lo hace la Diputación de Zamora: "Lo que hace la Junta es trasladar el problema a ayuntamientos y diputaciones", expresa Pérez.

En el caso rural de "Aralia Servicios Sociales", el convenio que se negocia es un convenio regional que finaliza el 31 de diciembre y que incluye condiciones que los sindicatos consideran insuficientes. "Una de las principales mejoras estaba en el incremento salarial del 7%", detalla Castaño. "Sin embargo, en enero la empresa adjudicataria nos comunica que, por razones económicas, va a plantear un incumplimiento del convenio en materia salarial porque no puede asumir ese incremento", explican desde UGT. Tras analizar la documentación económica, el sindicato considera que la información es insuficiente y solicita más datos.

"La empresa nos ofrece una propuesta de acuerdo que en el fondo es una forma de darnos largas", recalca Castaño. Entre las medidas, se plantea un incremento vinculado al IPC, mejoras en el kilometraje, actualmente por debajo de otros sectores, y ajustes en el tiempo de trabajo, con el objetivo de evitar la vía judicial. "Desde UGT analizamos la propuesta con nuestra asesoría jurídica para intentar mejorar las condiciones, pero no se alcanza un acuerdo", señalan. Por ello, queda pendiente una reunión con la Diputación, como responsable institucional del servicio en el medio rural.

Tras el último encuentro con la empresa, el sindicato plantea una cuestión clave: "Si hay dinero para otras mejoras, ¿por qué no para asumir el 7%?". "Entendemos que un mal acuerdo siempre es mejor que un buen juicio", concluyen desde UGT, confiando en que la empresa rectifique antes de acudir a los tribunales.