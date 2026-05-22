Alubia La Bañeza-León, la suavidad marca la diferencia

La selección de variedades autóctonas, el control del origen y una recolección cuidada sostienen el prestigio de una producción vinculada desde hace siglos al territorio y a la tradición agrícola. Hay productos que forman parte de la despensa de un territorio y otros que además cuentan parte de su historia, como la alubia de la IGP Alubia La Bañeza-León. Detrás de cada saco y de cada envase identificado con su contraetiqueta numerada hay siglos de selección agrícola, conocimiento transmitido entre generaciones y una forma de cultivo ligada a las condiciones del sur leonés y el norte zamorano.

La Indicación Geográfica Protegida ampara cuatro variedades autóctonas: riñón menudo, plancheta, canela y pinta de León. Todas comparten unas características que las han convertido en una referencia dentro de las legumbres de calidad con "piel muy fina, albumen blando tras la cocción y un grano que permanece íntegro, sin separarse de la piel, que es prácticamente inapreciable", explica la directora técnica de la IGP, Eva del Río. "Al ir evolucionando, prevalecen sus cualidades de calidad frente a otros atributos como el rendimiento".

Variedades

Las variedades blancas, como plancheta y riñón menudo, destacan por su suavidad y versatilidad culinaria. Absorben con facilidad los sabores y encajan en elaboraciones muy diferentes sin imponerse al conjunto. Las de color, canela y pinta de León, aportan más cuerpo, caldos más espesos y una presencia más intensa de la propia legumbre. "Diferencias que permiten conjugar en la cocina desde guisos tradicionales a recetas más ligeras, manteniendo siempre una textura especialmente apreciada", añade.

El nombre de la IGP también tiene una explicación histórica. La denominación hace referencia a los dos nombres con los que tradicionalmente se conocía esta producción: alubia de León y alubia de La Bañeza. Fue precisamente esta comarca la pionera en obtener buenos rendimientos del cultivo hace más de dos siglos, favoreciendo la comercialización de excedentes y el crecimiento de industrias vinculadas a la limpieza, selección y maquinaria específica para legumbres. A partir de ahí, el cultivo se extendió a otras zonas productoras.

Esa delimitación geográfica no responde a fronteras provinciales, sino a unas condiciones agrarias concretas. Por eso la IGP incluye parte de la comarca zamorana de Benavente y Los Valles, donde se produce algo más del 2% del total amparado. La zona protegida supera los 5.400 kilómetros cuadrados, aunque actualmente la producción ronda las 300 hectáreas, con una ligera tendencia al alza en las últimas campañas. Son ocho las industrias envasadoras y cada una de ellas tienen marcas propias y algunas disponen de marcas blancas autorizadas.

Otro de los aspectos que diferencian a esta legumbre está en las garantías de calidad y origen. La contraetiqueta numerada certifica que el producto cumple los requisitos de la IGP y evita posibles confusiones en el mercado. Además, el reglamento establece que no pueden comercializarse alubias con más de 18 meses desde su recolección, un límite pensado para mantener intactas sus cualidades organolépticas. A ello se suma el cumplimiento de la normativa fitosanitaria europea, mucho más restrictiva que la de otros países exportadores. Una diferencia que aporta garantías añadidas al consumidor y que explica el valor de la producción.

Noticias relacionadas

Tras el éxito de acciones con creadores de contenido gastronómico como "Conoce la alubia" y "El reto de la alubia", la IGP impulsa nuevas iniciativas para seguir acercando este producto al consumidor a través de la creatividad culinaria. El objetivo es fomentar su consumo en propuestas innovadoras más allá del guiso tradicional, incorporándola a distintas comidas del día y a elaboraciones contemporáneas.