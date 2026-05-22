Avisos
Alerta en Zamora por ola de calor: temperaturas de hasta 35 grados y noches cálidas
La Asociación Española de Consumidores advierte de los riesgos para la salud, especialmente en ancianos, niños y enfermos crónicos, ante las altas temperaturas previstas
A.B.G.
“La llegada de la ola de calor puede llegar a ocasionar importantes perjuicios y efectos negativos sobre la salud de los ciudadanos, especialmente de los grupos más vulnerables como ancianos, niños y enfermos crónicos, así como aquellas personas que trabajan o realizan esfuerzos al aire libre”, advierte la Asociación Española de Consumidores de cara a la ola de calor de esta semana.
En Zamora, la ola de calor dejará durante los próximos días temperaturas máximas de entre 31 y 35 grados, con un progresivo ascenso térmico a lo largo de la semana. Según la previsión, los valores más elevados se alcanzarán el jueves 28 de mayo, cuando los termómetros podrían llegar a los 35 ºC, mientras que el martes y el miércoles también se esperan jornadas especialmente calurosas, con máximas en torno a los 34 ºC. Las mínimas oscilarán entre los 15 y los 18 grados, lo que mantendrá un ambiente cálido también durante las noches.
Recomendaciones
- Beber agua o líquidos con frecuencia, aunque no se sienta sed.
- No abusar de las bebidas con cafeína y alcohol que pueden hacer que se pierda mayor cantidad de líquido en el cuerpo.
- Hay que tener especial atención con la población con mayor riesgo de padecer problemas de salud con el calor: niños pequeños, mayores y enfermos crónicos.
- Permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la sombra o climatizados.
- Reducir la actividad física y evitar practicar deportes al aire libre en las horas más calurosas (de 12.00 a 17.00 horas).
- Usar ropa ligera, holgada y que deje transpirar.
- Nunca dejar a ninguna persona en un vehículo estacionado y cerrado.
- Consultar al médico ante problemas de salud persistentes y prolongados relacionados con el calor.
- Mantener alimentos en lugares frescos y refrigerados, especialmente aquellos que puedan ocasionar problemas de salud por su alteración. No romper la cadena del frío en alimentación.
- La alimentación debe ser saludable y ligera, evitando los excesos.
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