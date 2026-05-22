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Alerta en Zamora por ola de calor: temperaturas de hasta 35 grados y noches cálidas

La Asociación Española de Consumidores advierte de los riesgos para la salud, especialmente en ancianos, niños y enfermos crónicos, ante las altas temperaturas previstas

Las olas de calor serán cada vez más frecuentes, más largas y más intensas.

Las olas de calor serán cada vez más frecuentes, más largas y más intensas. / Pixabay

A.B.G.

Zamora

“La llegada de la ola de calor puede llegar a ocasionar importantes perjuicios y efectos negativos sobre la salud de los ciudadanos, especialmente de los grupos más vulnerables como ancianos, niños y enfermos crónicos, así como aquellas personas que trabajan o realizan esfuerzos al aire libre”, advierte la Asociación Española de Consumidores de cara a la ola de calor de esta semana.

En Zamora, la ola de calor dejará durante los próximos días temperaturas máximas de entre 31 y 35 grados, con un progresivo ascenso térmico a lo largo de la semana. Según la previsión, los valores más elevados se alcanzarán el jueves 28 de mayo, cuando los termómetros podrían llegar a los 35 ºC, mientras que el martes y el miércoles también se esperan jornadas especialmente calurosas, con máximas en torno a los 34 ºC. Las mínimas oscilarán entre los 15 y los 18 grados, lo que mantendrá un ambiente cálido también durante las noches.

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Recomendaciones

  1. Beber agua o líquidos con frecuencia, aunque no se sienta sed.
  2. No abusar de las bebidas con cafeína y alcohol que pueden hacer que se pierda mayor cantidad de líquido en el cuerpo.
  3. Hay que tener especial atención con la población con mayor riesgo de padecer problemas de salud con el calor: niños pequeños, mayores y enfermos crónicos.
  4. Permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la sombra o climatizados.
  5. Reducir la actividad física y evitar practicar deportes al aire libre en las horas más calurosas (de 12.00 a 17.00 horas).
  6. Usar ropa ligera, holgada y que deje transpirar.
  7. Nunca dejar a ninguna persona en un vehículo estacionado y cerrado.
  8. Consultar al médico ante problemas de salud persistentes y prolongados relacionados con el calor.
  9. Mantener alimentos en lugares frescos y refrigerados, especialmente aquellos que puedan ocasionar problemas de salud por su alteración. No romper la cadena del frío en alimentación.
  10. La alimentación debe ser saludable y ligera, evitando los excesos.

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