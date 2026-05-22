Alerta en Zamora por ola de calor: temperaturas de hasta 35 grados y noches cálidas

“La llegada de la ola de calor puede llegar a ocasionar importantes perjuicios y efectos negativos sobre la salud de los ciudadanos, especialmente de los grupos más vulnerables como ancianos, niños y enfermos crónicos, así como aquellas personas que trabajan o realizan esfuerzos al aire libre”, advierte la Asociación Española de Consumidores de cara a la ola de calor de esta semana.

En Zamora, la ola de calor dejará durante los próximos días temperaturas máximas de entre 31 y 35 grados, con un progresivo ascenso térmico a lo largo de la semana. Según la previsión, los valores más elevados se alcanzarán el jueves 28 de mayo, cuando los termómetros podrían llegar a los 35 ºC, mientras que el martes y el miércoles también se esperan jornadas especialmente calurosas, con máximas en torno a los 34 ºC. Las mínimas oscilarán entre los 15 y los 18 grados, lo que mantendrá un ambiente cálido también durante las noches.

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