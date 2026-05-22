El ajo forma parte del paisaje agrícola de la provincia de Zamora desde hace generaciones. En comarcas como La Guareña, Toro y Tierra del Vino, su cultivo no solo se mantiene, sino que busca nuevas vías para consolidarse en el mercado a través de la Marca de Garantía Ajo Zamorano, que hace algo más de un año se consiguió tras un arduo y largo trabajo.

Detrás de esta figura se encuentra la Asociación del Ajo de la Guareña, Toro y Tierra del Vino, con el respaldo del Grupo de Acción Local Torguvi, que trabaja para dar estructura y visibilidad a un producto con fuerte identidad territorial. Su objetivo es reforzar la comercialización del ajo y facilitar su acceso a nuevos canales, desde la distribución hasta la restauración.

"Lo que se pretende es hacer llegar al productor la posibilidad de conocer lo que es una marca de garantía y las opciones que tiene para comercializar a otro nivel", explica el gerente de la marca, David Fonseca, que subraya la importancia de abrir puertas más allá de la venta directa.

La figura de calidad no solo ordena el mercado, sino que establece unas exigencias concretas en cultivo, presentación y características organolépticas que son inconfundibles. El Ajo Zamorano es de forma redondeada y regular, con un diente de color blanco marfil brillante. Su aroma es intenso y característico, con notas pungentes y ligeramente picantes. En boca ofrece un sabor potente y equilibrado, con una textura firme y crujiente.

El control que establece la Marca de Garantía es, precisamente, lo que aporta valor añadido al producto y confianza al consumidor. "La marca de garantía actúa como un sistema de trazabilidad y control que aporta seguridad al consumidor al identificar un origen concreto y unas características definidas. Este sello busca diferenciar el ajo zamorano frente a otras formas de comercialización más genéricas reforzando su identidad territorial y su vínculo con el campo", añade el gerente.

Ajo Zamorano, aroma intenso y origen certificado

Variedades

En el caso del Ajo Zamorano, esa Marca de Garantía se traduce en un producto con identidad propia, ligado a unas variedades concretas —Mesidor, Germidor, Garcua y Spring Violeta— y a un modo de producción donde el cultivo tradicional y el secado natural siguen siendo fundamentales.

Este proceso de trabajo contribuye a definir un ajo de aroma y sabor marcados, características que lo diferencian dentro del mercado y que responden a una forma de producir muy vinculada al territorio.

En la actualidad, son tres productores los que etiquetan con la marca, aunque se espera la ampliación progresiva con la incorporación de nuevos productores, en un contexto donde el relevo generacional y la continuidad del cultivo son retos importantes .

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La organización apuesta por abrir nuevas oportunidades comerciales. "Es importante salir, mostrar el producto y ver posibilidades que tiene en otros mercados", apunta Fonseca. Y reconoce que en ocasiones existe cierta reticencia a dar ese paso de informarse sobre la marca. Por eso insiste en la importancia de "escuchar y ver las posibilidades que tiene", especialmente en un momento en el que la promoción en otras ciudades se ha convertido en una vía clave para su crecimiento. En esa estrategia entran citas como la presencia en ferias locales como San Pedro en Zamora o la de Los Santos en Fuentesaúco, junto a escaparates de mayor proyección como Gourmet en Madrid.