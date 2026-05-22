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Más de 400 motoristas inician 'Zamora sobre Ruedas' con rutas, gastronomía y espectáculos

Ifeza se convierte en el epicentro de la concentración 'Zamora sobre Ruedas' con acampada, rutas y eventos culturales hasta el domingo

Zamora se convierte en capital motera con 'Zamora sobre Ruedas' y un programa repleto de actividades

Zamora se convierte en capital motera con 'Zamora sobre Ruedas' y un programa repleto de actividades

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Zamora se convierte en capital motera con 'Zamora sobre Ruedas' y un programa repleto de ocio / Alba Prieto

Alejandra Bonel García

Zamora

El aire en Zamora huele a caucho con el inicio de "Zamora sobre Ruedas", una concentración de motos fuera de lo común y repleta de actividades gastronómicas y culturales en la capital de la provincia.

Concentración que se desarrollará los días 22, 23 y 24 de mayo, teniendo como sede el recinto ferial Ifeza, donde acamparán los participantes. Punto de partida de las distintas rutas que se llevarán a cabo para conocer bodegas: "Queremos que los motoristas que vengan conozcan que tenemos una magnífica gastronomía, cultura y territorio", declara el diputado de Desarrollo Económico y presidente de Ifeza, Emilio Fernández.

Tras la apertura de inscripciones del jueves 21, más de 400 personas han salido a las calles en este primer día de concentración durante el viernes 22 de mayo. Tras la primera ruta, a las 17.00 horas, se dio comienzo a la fiesta en la plaza de la Marina amenizando la tarde con un DJ. Además, a la misma hora, tuvo lugar el espectáculo Stunt y Freestyle, donde los participantes no dudaron en mostrar sus mejores trucos.

A las 20.00 horas tendrá lugar otro DJ, pero esta vez será en Ifeza, sede de la concentración motera, donde dos horas y media más tarde, a las 22.30 horas, se realizará otro espectáculo Stunt y Freestyle.

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Para poner el broche a este día cargado de emociones, a las 00.00 horas, la macrodiscoteca Alefran animará a todos los presentes en Ifeza en una noche que quedará para el recuerdo y que supondrá el cierre de las inscripciones.

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