Zamora cuenta con más de 800 vigilantes de seguridad
La Policía Nacional y la Guardia Civil organizan el "Día de la Seguridad Privada"
En la provincia de Zamora hay habilitados un total de 891 los vigilantes de seguridad, de los cuales 230 prestan servicio en empresas de seguridad, según datos facilitados desde la Subdelegación del Gobierno. A estos profesionales la Comisaría de Policía Nacional de Zamora y la Comandancia de la Guardia Civil homenajearon el jueves al sector de la Seguridad Privada en el "Día de la Seguridad Privada" en la Alhóndiga.
Reconocimientos
En el acto, presidido por el Subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco García, acompañado por el comisario jefe provincial de la Comisaría de Policía Nacional de Zamora y el teniente coronel, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Zamora, se hizo entrega de quince menciones honoríficas a vigilantes de seguridad y jefes de seguridad por haber sobresalido en el cumplimiento de sus funciones y, especialmente, en la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en concreto, diez distinguidos por sus actuaciones y colaboración con la Policía Nacional y otros cinco fueron por su colaboración con la Guardia Civil.
“La colaboración de estos profesionales no solo ayuda a prevenir y a impedir hechos delictivos, sino que la información que nos aportan es de suma importancia, convirtiéndose en un eslabón fundamental para la seguridad ciudadana” indican.
La celebración tocó a su fin “agradeciendo a todos los integrantes de la Seguridad Privada su esfuerzo y profesionalidad en el trabajo realizado día a día, motivo por el cual la Policía Nacional y la Guardia Civil de Zamora, se enorgullecen y reconocen el esfuerzo, el compromiso y la lealtad con los valores que integran el ejercicio de su profesión” indican desde la Subdelegación del Gobierno.
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