La Universidad CEU San Pablo desembarca en Zamora con un curso sobre el románico

La Universidad CEU San Pablo CEU de Madrid, a través de su Real Instituto de Estudios Europeos de la mano de la Diócesis de Zamora, impulsa un curso de románico centrado en el significado cultural y europeo de este estilo arquitectónico.

El curso, titulado "El románico: memoria viva de Europa. Arte, cultura e identidad como herencia compartida", analizará el románico desde una perspectiva artística, cultural, histórica y europea porque fue “el primer estilo propiamente europeo” y coincidió con un momento decisivo en la configuración urbana y cultural del continente, esgrimió el vicepresidente del Real Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo, José Pardo de Santayana.

Contará con conferencias de especialistas y visitas guiadas, con el objetivo de acercar a los participantes al papel que desempeñó el románico en la construcción de una comunidad cultural europea y desde una mirada al pasado comprender mejor las raíces de Europa.

La actividad tendrá lugar del 16 al 18 de junio en el Seminario y estará abierta tanto a estudiantes como a la población interesada por la cultura y el patrimonio.

La inscripción, ya abierta, contempla varias modalidades. Para los zamoranos el precio será de 15 euros, con acceso a las conferencias y a las visitas. Para los asistentes que se alojen en el Seminario, con pensión completa, la matrícula asciende a 90 euros para estudiantes y de 120 euros para no estudiantes. El alojamiento contará inicialmente con unas 40 plazas, mientras que para la asistencia sin pernoctación se espera disponibilidad suficiente en el salón del Seminario, con capacidad para más de 200 personas.

El curso, cuya matrícula se realiza a través de la web del Real Instituto de Estudios Europeos, tendrá además validez académica, con el reconocimiento de dos créditos para los universitarios. La organización prevé la llegada de participantes principalmente desde Madrid, para quienes se habilitará un autobús incluido en el precio, aunque la convocatoria está abierta a personas de otros puntos de España.

Puesta en valor de Zamora

El obispo de Zamora, Fernando Valera, señaló en la presentación del curso, que esta formación representa una oportunidad para abrir “nuevas vías de colaboración” con instituciones universitarias. El prelado destacó que la importancia de estrechar lazos con “entidades dedicadas a la reflexión y al estudio”.

El prelado Fernando Valera. / Victor Garrido / LZA

El vicepresidente del Real Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo, José Pardo de Santayana, precisó que la presencia en Zamora responde a un compromiso del presidente de la institución, Jaime Mayor Oreja, con la Diócesis de Zamora para hacer un esfuerzo “para, de alguna manera, poner en valor esta magnífica e importante ciudad de Zamora”.

También aseguró la colaboración “se inicia” con un curso sobre Románico y “¡qué mejor lugar para hablar de románico que la ciudad de Zamora!”, señaló durante la presentación, en la que defendió la importancia de este patrimonio como punto de partida para reflexionar sobre la historia y el futuro de Europa.

El representante del Real Instituto de Estudios Europeos en la presentación del curso de verano. / Victor Garrido / LZA

Continuación

La colaboración entre la Diócesis y el Real Instituto de Estudios Europeos nace con vocación de continuidad. De cara al próximo año, ambas instituciones estudian organizar una nueva actividad centrada en la llamada Europa vaciada, un “fenómeno de pérdida de población que afecta a distintas regiones europeas,” para el que apostaría por ponentes internacionales, avanzó Pardo de Santayana.

A este respecto el obispo de Zamora añadió que la colaboración es “futuro” en lo que supone los ámbitos de desarrollo de “de este instituto, esta universidad y la tradición, tanto nacional como internacional”.