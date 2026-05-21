El Teatro Principal de Zamora amplía la oferta del festival La Liturgia del vermú con 50 entradas más

El Teatro Principal de Zamorapone hoy (21 de mayo) a la venta 50 entradas más para poder asistir al festival de música La Liturgia del vermú que tendrá lugar el próximo día 6 de junio en las instalaciones de la Fundación Rei Afonso Henriques.

El cambio de ubicación de esta nueva edición de la propuesta cultural va a permitir instaurar ciertas mejoras frente al patio del Seminario. “Vamos a poder tener más áreas de descanso, tener más áreas para comida y bebida y vamos a poder instalar una zona de ludoteca. Este lugar es accesible y vamos a tener también baños accesibles, por tanto, nos permite dar unos servicios que las anteriores liturgias no podíamos dar” señaló la directora y responsable de producción del Teatro Principal, Eva Santos.

Venta

Las entradas que salen a la venta este 21 de mayo a las 17.00 horas “son un último extra” que puede comprarse por valor de a 40 euros en la web del teatro y en la taquilla abierta de martes a viernes y los días de función de 17.00 a 21.00 horas.

El concejal del Teatro Principal, David Gago, puso en valor el elenco del festival que encabeza Carlos Ares. También actuarán Alice Wonder, con Vangoura, con Delameseta o Pequeño Rock & Roll. “Un cartel muy interesante para un festival en un ambiente festivo y familiar con una decoración cuidada y mimada por todos los trabajadores del teatro público”.

El munícipe del PSOE señaló que el nuevo emplazamiento en la FRAH “es un espacio absolutamente especial” y recordó que la actividad musical forma parte de la programación del Principal para este semestre.

Por su parte el diputado de Cultura, Víctor López de la Parte, señaló que la Liturgia del Vermú es “una de las actividades más esperadas ahora que viene el buen tiempo” y representa “una nueva colaboración entre instituciones para ofrecer cultura de calidad a los ciudadanos de la provincia y de la ciudad”.