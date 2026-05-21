Mobiliario urbano
¿Sabes lo que son las fuentes dobles? Habrá 25 en Zamora
El Ayuntamiento ha invertido 72.000 euros en la compra de nuevo mobiliario urbano
V. C.
Zamora contará con 25 fuentes dobles de agua potable para personas y mascotas. Se ubicarán en diferentes parques, pero también, para dar respuesta a las peticiones ciudadanas, en el itinerario que va desde la Marina hasta la Plaza de la Catedral.
Así lo ha anunciado el concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo, que ha detallado que se han invertido 72.000 euros en la compra de nuevo mobiliario urbano.
Además de las fuentes, se han adquirido 24 bancos de polímero reciclado y otros 24 de polietileno de colores: “Es el primer año que no se compran elementos de madera porque, aunque estos materiales son más caros, tienen más durabilidad y su limpieza en caso de pintadas es más sencilla”, ha explicado Novo.
También se han comprado 25 mesas de polímero reciclado, 23 papeleras del mismo material y diez jardineras personalizadas.
Todos los elementos se instalarán próximamente, empezando por el parque de Cañaveral. Además, en el caso de sustitución de mobiliario, “nada se elimina, siempre que podemos reaprovechamos todos los elementos que tenemos”, finaliza Novo.
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