Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caso judicial contra la exalcaldesa de Burganes de ValverdeColonias de gatos en ZamoraEclipse solar en ZamoraAbel Caballero insaciable con el AVEII Foro del Noroeste: Castilla y León, Asturias y Galicia
instagramlinkedin

Caso Ultra Sanabria

Requejo, expresidente de la Diputación sobre el caso Ultra Sanabria: "Nunca vimos nada raro"

El exdirigente provincial zamorano anuncia que recurrirá su citación como investigado

Francisco Requejo en una imagen de archivo.

Francisco Requejo en una imagen de archivo.

Leticia Galende

Zamora

El que fuera presidente de la Diputación Provincial de Zamora, entre 2019 y 2023, Francisco Requejo, aseguró este jueves que afronta "con la conciencia tranquila" su citación judicial en el denominado caso Ultra Sanabria, al considerar que se trata de "algo dentro del procedimiento" y defendió que durante su etapa al frente de la institución "nunca" observó "nada raro ni ilegal".

Requejo explicó que entiende que la investigación sigue su curso y avanzó su disposición a colaborar con la Justicia. "Lo tengo clarísimo, colaboraremos con la Justicia”, pero insistió que durante su mandato desde la Diputación únicamente se procedía al pago de facturas vinculadas al proyecto.

"Nosotros nunca vimos nada raro ni extraño, solo pagamos facturas", reiteró. No obstante, precisó que algunas facturas se abonaron con reparo.

Por todo ello, aseguró que está "tranquilo", pero que le parece "sorprendente" que se le haya llamado a declarar en calidad de investigado.

Noticias relacionadas y más

Por último, el exdirigente provincial zamorano anunció que presentará un recurso de reforma para intentar dejar sin efecto su citación como investigado en la causa relacionada con la Ultra Sanabria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un rasca de la ONCE da esta gran alegría a una zamorana
  2. París de Noia actuará en las fiestas de San Pedro de Zamora 2026
  3. Esta semana entran en vigor los nuevos horarios de trenes en Zamora
  4. ¿Qué riesgos puede tener que 1.400 militares lleguen a Zamora con el nuevo cuartel de Monte la Reina?
  5. Pasando consulta por la mañana y voluntaria arqueológica por la tarde: 'En El Viso de Zamora siento que cuido la salud de nuestra memoria colectiva, es la medicina del tiempo
  6. La Cámara de Contratistas paraliza dos proyectos de Monte la Reina por valor de 17 millones de euros
  7. El puente de la Hiniesta, repleto de eventos en Zamora
  8. La Guardia Civil cede unas palmeras al Ayuntamiento y las ha trasplantado en esta rotonda de Zamora

Requejo, expresidente de la Diputación sobre el caso Ultra Sanabria: "Nunca vimos nada raro"

Requejo, expresidente de la Diputación sobre el caso Ultra Sanabria: "Nunca vimos nada raro"

Jesús Mª Prada, exdiputado provincial: "Tengo la conciencia absolutamente tranquila de que en ningún momento se cometió ninguna irregularidad"

El presidente provincial del PP sobre la citación de Faúndez: "Estamos muy sorprendidos"

El presidente provincial del PP sobre la citación de Faúndez: "Estamos muy sorprendidos"

El Teatro Principal de Zamora amplía la oferta del festival La Liturgia del vermú con 50 entradas más

El Teatro Principal de Zamora amplía la oferta del festival La Liturgia del vermú con 50 entradas más

Luz verde a la inversión de 720.000 euros para el nuevo gimnasio del colegio La Viña

Luz verde a la inversión de 720.000 euros para el nuevo gimnasio del colegio La Viña

Día de la Educación Física en la Calle

Este es el motivo por el que no podrás aparcar en la plaza del Claudio Moyano hasta el próximo martes

Este es el motivo por el que no podrás aparcar en la plaza del Claudio Moyano hasta el próximo martes

La Universidad CEU San Pablo desembarca en Zamora con un curso sobre el románico

La Universidad CEU San Pablo desembarca en Zamora con un curso sobre el románico
Tracking Pixel Contents