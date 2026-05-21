Requejo, expresidente de la Diputación sobre el caso Ultra Sanabria: "Nunca vimos nada raro"

El que fuera presidente de la Diputación Provincial de Zamora, entre 2019 y 2023, Francisco Requejo, aseguró este jueves que afronta "con la conciencia tranquila" su citación judicial en el denominado caso Ultra Sanabria, al considerar que se trata de "algo dentro del procedimiento" y defendió que durante su etapa al frente de la institución "nunca" observó "nada raro ni ilegal".

Requejo explicó que entiende que la investigación sigue su curso y avanzó su disposición a colaborar con la Justicia. "Lo tengo clarísimo, colaboraremos con la Justicia”, pero insistió que durante su mandato desde la Diputación únicamente se procedía al pago de facturas vinculadas al proyecto.

"Nosotros nunca vimos nada raro ni extraño, solo pagamos facturas", reiteró. No obstante, precisó que algunas facturas se abonaron con reparo.

Por todo ello, aseguró que está "tranquilo", pero que le parece "sorprendente" que se le haya llamado a declarar en calidad de investigado.

Por último, el exdirigente provincial zamorano anunció que presentará un recurso de reforma para intentar dejar sin efecto su citación como investigado en la causa relacionada con la Ultra Sanabria.