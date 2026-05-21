El presidente provincial del PP sobre la citación de Faúndez: "Estamos muy sorprendidos"

"Todos en el partido estamos muy sorprendidos". Esas fueron las palabras del presidente provincial del Partido Popular en Zamora, José María Barrios, al conocer que el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, y el diputado de Deportes, Juan del Canto, están citados como investigados en el caso por el supuesto delito de fraude de subvenciones al club deportivo Ultra Sanabria.

"Vamos a ver cómo van los acontecimientos. El presidente de la Diputación ha dado las explicaciones oportunas, así como nuestro portavoz en el Ayuntamiento de Zamora", expuso Barrios, quien defendió que "las cosas en la Diputación, en general, se están haciendo bien".

"Yo no digo que no haya algún fallo administrativo, pero, desde luego, nada que ver con problemas gordos", manifestó.

Respecto a la citación, expresó su sorpresa porque haya sido como "investigados", aunque reiteró su confianza en el Equipo de Gobierno de la Diputación de Zamora.