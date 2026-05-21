El PP pide a los socialistas zamoranos que exijan a Puente que deje de "maltratar" a la provincia

El presidente provincial del Partido Popular de Zamora, José María Barrios, anunció acompañado de los diputados nacionales, Óscar Ramajo y Elvira Velasco, la asistencia de su grupo a la manifestación convocada el próximo domingo en la capital por la plataforma de usuarios del AVE.

"Compartimos sus reivindicaciones porque desde hoy tenemos menos servicios ferroviarios en nuestra provincia", declaró Barrios. En este sentido, apuntó que fue el PP quien diseñó la línea entre Madrid y Galicia y quien decidió que pasara por Zamora. "Ejecutó gran parte de las obras y presupuestó todo el trazado", subrayó.

Infraestructura ferroviaria que cuenta cada vez con menos paradas en Zamora. "Lo venden como una restricción buena para los zamoranos y, a nosotros, nos parece que es una tomadura de pelo", apreció el dirigente popular.

La protesta que se celebrará el domingo 24 de mayo a las 12.00 horas en la Plaza de la Constitución cuenta con el respaldo de todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Zamora. Unión que aplaudió el presidente provincial del partido, aunque apuntó que el gobierno de España está formado por el PSOE y otros partidos entre los que está también Izquierda Unida, "los mismos que gobiernan el Ayuntamiento de Zamora y también los responsables de estos recortes que afectan a los zamoranos", enunció.

"Que no nos engañen con la foto del domingo porque hay que pedir explicaciones a los responsables que son sus propios partidos políticos", subrayó.

Por ello, reivindicó que además de apoyar estas manifestaciones se dirijan al ministro de Transportes, Óscar Puente. "¿Han hablado con el ministro? Si han hablado, ¿qué le han dicho? ¿Han conseguido algo? Parece ser que hasta ahora lo único que han conseguido es que el ministro siga con su campaña de recortes hacia nuestra tierra", lamentó. Recortes de frecuencias que suponen un "maltrato" a la provincia "que no es nuevo", reiteró.

Barrios aprovechó su intervención también para reivindicar precios justos en los billetes de tren. "La mayoría de las veces, un billete en Madrid-Zamora cuesta prácticamente lo mismo que en Madrid-Ourense cuando tiene más del doble de kilómetros", indicó.

"Desmantelamiento" de los servicios ferroviarios en la provincia que Ramajo detalló recordando que comenzó el pasado año cuando se decidieron eliminar dos frecuencias que pasaban por Sanabria. A estas le han seguido ahora otras dos. "Hacen una revisión de los servicios para perjudicar seriamente a la provincia de Zamora", expuso.

Por todo ello, los populares hicieron un llamamiento a la sociedad a participar en la concentración del próximo domingo. "Es una movilización en la que debemos estar todos juntos porque en ello nos va el futuro de Zamora", concluyeron.