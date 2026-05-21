Novedades en la procesión extraordinaria del próximo sábado por los 375 años de la Cofradía de Jesús Nazareno

La Cofradía de Jesús Nazareno celebra el sábado 23 de mayo una procesión extraordinaria de asistencia popular y misa de Acción de Gracias con motivo del 375 aniversario de su fundación, en la fecha más próxima a la firma de sus primeras ordenanzas, que tuvo lugar el 26 de mayo de 1651.

El desfile de los pasos partirá a las 16.15 horas de la Plaza Mayor para proseguir hacia la plaza de Viriato, rúa de los Francos hacia la de los Notarios, plaza de los Ciento, rúa del Silencio, Arias Gonzalo, jardines de Antonio del Águila y Plaza de la Catedral, donde se efectuará una parada y tendrá lugar el oficio religioso.

La misa de Acción de Gracias comenzará a las 18.45 horas, la presidirá el obispo de Zamora, Fernando Valera y con la intervención musical de la Capella Ocellum Duri que dirige Eduardo Vidal.

Reverencia

El regreso a la Plaza Mayor será por el mismo recorrido. La llegada de la cabeza de la procesión se prevé en torno a las 21.30 horas, se realizarán una reverencia a la Virgen de la Soledad cuando la imagen acceda a la plaza.

La Agonía el último Viernes Santo. / José Luis Leal / LZA

Lluvias

La cofradía informa que, en caso de que las previsiones del tiempo no sean favorables por la posible aparición de lluvias o tormentas, se anunciará oportunamente la suspensión de la procesión, ya que "bajo ningún concepto se pondrá en peligro el patrimonio artístico de la cofradía".

En tal caso, la misa acción de gracias sería en la iglesia de San Andrés, donde se encuentran los pasos de Camino del Calvario y La Caída con sus Nazarenos, y se celebrará en el mismo horario previsto, a las 18.45 horas.

Organización

Tanto los hermanos y damas de la cofradía, que deben llevar la medalla reglamentaria, así como el público que quiera acompañar la procesión popular, se incorporarán en la Plaza Mayor, tal y como se hace en la madrugada del Viernes Santo, desde ambos lados del Ayuntamiento de Zamora y siguiendo las indicaciones del equipo de organización. También podrán incorporarse a lo largo del recorrido.

Entrada de La Soledad tras el desfile del Viernes Santo. / José Luis Leal / LZA

La cofradía insta a que lleven una vestimenta acorde a la solemnidad, recogimiento y dignidad que requiere un acto público de fe en la calle y recomienzan “ropa preferiblemente oscura o de colores discretos, evitando escotes pronunciados o minifaldas en el caso de las damas, o bermudas y pantalones cortos en el caso de los hombres, así como evitando camisetas de tirantes en los varones o chanclas como calzado”.

Música

Además de la Banda de Cornetas y Tambores de Jesús Nazareno, la banda de tambores de cierre y parejas de Merlú de la cofradía, los once pasos que conforman la cofradía serán acompañados por otras tantas agrupaciones de música de las provincias limítrofes y de Portugal.

El paso de Jesús Camino del Calvario irá con la Banda de Música Tomás Bretón de Salamanca, La Caída con la Banda de Música de Alba de Tormes, mientras Redención será acompañada por la Banda de Música de Pollos en Valladolid.

Llegada a la Plaza Mayor de uno de las bandas de la cofradía. / José Luis Leal / LZA

El grupo de San Juan y las Tres Marías avanzará al son tocado por la Banda de Música Reino de León, el Nazareno por la Banda de Música de Villamayor. La imagen de la Verónica desfilará con la Banda de Música de Zamora, la Desnudez con la Banda de Música de Medina de Rioseco, en tanto que la Crucifixión lo hará con la Banda de Vilarandelo, desplaza de Portugal.

La Elevación marchará con los compases interpretado por la Banda de Música Maestro Nacor Blanco, La Agonía con la Banda de Música de Braganza y la Virgen de la Soledad por la Banda de Música de Villalba.

Protocolo

Los representantes de las cofradías de Jesús Nazareno invitadas tanto de la provincia como de distintos puntos de España serán ubicados detrás de los distintos pasos, junto a representantes de las quince cofradías que integran la Junta pro Semana Santa y hermanos de mérito, además de la propia directiva de la cofradía de Jesús Nazareno, que presidirá la procesión en su lugar habitual, delante de la Virgen de la Soledad.

También estarán representadas la Casa de Zamora en Madrid y Caja Rural de Zamora, como hermanos de Mérito.

Las distintas autoridades civiles y militares serán ubicadas tras la Virgen de la Soledad y de la presidencia religiosa de la procesión, que ostentará el capellán de la cofradía, José Francisco Matías Sampedro.