Este es el motivo por el que no podrás aparcar en la plaza del Claudio Moyano hasta el próximo martes

Si has intentado aparcar en la plaza del Claudio Moyano de Zamora capital, junto a la Biblioteca Pública, te habrás topado con una señal que prohíbe estacionar no solo hoy sino durante varios días consecutivos: en concreto, hasta las 12 de la noche del próximo lunes. El motivo no es otro que The Burger Cup que se celebra hasta el próximo día 25 -incluido por ser festivo en Zamora- en la plaza de Viriato con siete tipos diferentes de hamburguesas, entrantes, postres y música para toda la familia.

Ciudadanos y visitantes tendrán la oportunidad de catar las originales creaciones hasta el próximo lunes 25 de mayo junto con otros productos que se pondrán a la venta en las "foodtrucks" llegadas desde diferentes puntos de España.

Los consumidores podrán votar por su hamburguesa gourmet favorita. Entre las hamburgueserías participantes se encuentran Smokie Madriz, La Meaqui, Madu Burgers, Naches, Vaxto, Vulcano Arde, Burger Lab y Capitano Burger, además de la presencia dulce de El Señor de las Donas, que pondrá el toque final con sus donuts y postres.

El evento, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora y repite por segundo año consecutivo, tiene entrada gratuita y una programación pensada para todos los públicos. Durante seis días, zamoranos y visitantes pueden disfrutar de hamburguesas gourmet, música en directo, djs, actividades familiares y distintas propuestas de "foodtrucks" llegadas desde diferentes puntos de España.