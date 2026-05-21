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No mires al sol sin protección: consejos vitales para el eclipse de agosto

La Agrupación Zamorana de Astronomía insiste en la importancia de usar gafas homologadas y evitar métodos caseros para prevenir daños oculares

No mires al Sol sin protección: Consejos vitales para el eclipse de agosto.

No mires al Sol sin protección: Consejos vitales para el eclipse de agosto. / Pexels

Alejandra Bonel García

Zamora

La observación del eclipse total de sol del 12 de agosto exigirá no solo elegir un punto con buena visibilidad, sino también adoptar medidas básicas de seguridad y respeto al entorno. La Agrupación Zamorana de Astronomía recuerda que el fenómeno se producirá con el sol muy bajo sobre el horizonte, por lo que será fundamental acudir a espacios despejados y seguir las recomendaciones establecidas para evitar riesgos.

La principal recomendación es no mirar nunca directamente al sol sin protección adecuada. Para observar el eclipse deberán utilizarse únicamente gafas especiales o filtros solares homologados, diseñados específicamente para este tipo de fenómenos.

No deben emplearse, bajo ningún concepto, cristales ahumados, radiografías, negativos fotográficos, gafas de sol convencionales ni otros métodos caseros, ya que no ofrecen una protección segura y pueden provocar daños graves e irreversibles en la vista.

También se recomienda acudir con antelación suficiente a los puntos de observación, seguir las indicaciones de acceso y aparcamiento, y evitar situarse en lugares con obstáculos hacia el oeste-noroeste, porque el sol estará muy bajo durante la fase principal del eclipse.

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Además de las medidas de seguridad visual, se pide a los asistentes que mantengan una actitud responsable en los espacios naturales y rurales. Será fundamental no dejar residuos, evitar ruidos innecesarios y respetar caminos, fincas, cultivos y zonas sensibles.

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