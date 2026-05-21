Las mejores zonas de la provincia de Zamora para observar el eclipse solar del 12 de agosto agosto

Ha tenido que pasar más de un siglo para poder volver a observar un eclipse total de sol desde la península Ibérica y, con motivo de este acontecimiento, la Agrupación Zamorana de Astronomía ha elaborado un informe, a petición del Patronato Provincial de Turismo, donde se han analizado las zonas aptas para la observación del eclipse solar del 12 de agosto a través de criterios técnicos y prácticos: “Nosotros no convocamos a nadie en ningún punto concreto, solo queremos informar de las zonas amplias de la provincia donde cualquier persona puede acudir por su cuenta a ver el eclipse en condiciones adecuadas”, explican.

Para hablar de zonas aptas para la observación, es importante tener en cuenta la franja de totalidad del eclipse, que cruzará España de oeste a este, situándose la península al final, por lo que el eclipse sucederá cuando el sol se esté poniendo muy cerca del horizonte: “El fenómeno comenzará con el primer contacto de la luna con el sol a las 19.23 horas y terminará a las 21.23 horas, cuando la luna se separe completamente del disco solar”, explican desde la agrupación. Este dato es importante porque permite comprobar si hay obstáculos en esa dirección, como sierras, montañas o elevaciones del terreno que puedan impedir ver el fenómeno completo.

Eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026. / Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

Criterios del estudio

El estudio identifica zonas desde las que está garantizada la visibilidad completa del eclipse y que cumplen las siguientes características:

Visibilidad completa del fenómeno

Acceso fácil

Localización sencilla

Espacios amplios

Zonas aptas para personas con movilidad reducida o familias con niños

Ausencia de barreras o riesgos

Bajo impacto medioambiental

Accesos inmediatos desde carreteras o caminos principales

“Puede haber otros puntos desde los que se vea el eclipse, pero la agrupación no va a recomendar lugares que obliguen a la gente a internarse en el monte, subir a altos complicados o quedarse en zonas poco accesibles cuando anochezca”, apunta Fernando, uno de los integrantes de la agrupación.

Castrogonzalo, un enclave privilegiado para observar el eclipse

La explanada situada entre el cementerio de Castrogonzalo y el río Cea ha sido identificada como una zona especialmente favorable para la observación del eclipse, gracias a sus buenas condiciones de acceso, amplitud, seguridad y visibilidad.

Castrogonzalo eclipse. / A.B.G.

El espacio cuenta con entrada por la carretera NA-610, a través del camino Carrancha-cementerio, lo que facilita la llegada en vehículo. Además, dispone de una amplia superficie que permite el estacionamiento de numerosos coches, por lo que se considera recomendable señalizar adecuadamente la zona para ordenar el acceso y el aparcamiento.

Otro de los aspectos destacados es la amplitud del terreno, apto para acoger a un elevado número de personas, tanto adultos como niños. También se considera un espacio adecuado para personas con movilidad reducida, ya que no se aprecian zonas de riesgo relevantes.

La ubicación de Castrogonzalo, en el noreste de la provincia, ofrece uno de los tiempos de duración más favorables para la observación del fenómeno. A ello se suma un horizonte completamente despejado, condición fundamental para seguir el eclipse, ya que el sol se encontrará muy bajo durante la fase principal.

Según los datos previstos, el eclipse parcial comenzará a las 19:33:44. La fase de totalidad se iniciará a las 20:29:26, alcanzará su máximo a las 20:30:08 y finalizará a las 20:30:50, con una duración aproximada de 1 minuto y 24 segundos. El eclipse parcial concluirá definitivamente a las 21:22:57.

Para observar el fenómeno será necesario mirar hacia el oeste-noroeste, con un azimut de 282 grados. La altura del sol será de apenas 9 grados sobre el horizonte, por lo que resulta imprescindible escoger puntos sin obstáculos como árboles, edificios, montes u otros elementos que puedan dificultar la visión.

Las Lagunas de Villafáfila, punto destacado para seguir el eclipse

Las Lagunas de Villafáfila se perfilan como uno de los enclaves más adecuados de la provincia para la observación del eclipse, tanto por tratarse de una zona ampliamente conocida como por sus buenas condiciones de acceso, amplitud y visibilidad.

La Agrupación Zamorana de Astronomía ha seleccionado cuatro puntos de observación en este entorno, todos ellos elegidos por su ubicación favorable y por contar con horizontes despejados hacia el punto de azimut 282 grados, es decir, en dirección oeste-noroeste.

Las zonas propuestas permiten un acceso relativamente sencillo en vehículo y disponen de espacios amplios para el estacionamiento, aunque se considera recomendable reforzar la señalización para facilitar la llegada y ordenar la presencia de visitantes. Además, se trata de áreas con capacidad para acoger a numerosas personas, incluidos adultos, niños y personas con movilidad reducida, sin que se aprecien riesgos relevantes.

La visibilidad prevista del eclipse es excelente, con uno de los tiempos de duración más favorables. Según los datos estimados, el eclipse parcial comenzará a las 19:33:59. La fase de totalidad se iniciará a las 20:29:44, alcanzará su máximo a las 20:30:32 y finalizará a las 20:30:59. En total, la oscuridad completa se prolongará durante aproximadamente 1 minuto y 15 segundos. El eclipse parcial concluirá a las 21:23:10.

Durante la fase principal, el sol se encontrará a una altura de apenas 9 grados sobre el horizonte, por lo que resulta esencial que la observación se realice desde puntos sin obstáculos visuales hacia el oeste-noroeste.

Los cuatro emplazamientos seleccionados son el Observatorio de La Rosa, con acceso por la carretera ZA-715; el camino rural entre Tapioles y Otero de Sariegos, accesible desde la ZA-715 y la ZA-704, aunque con necesidad de mejora del firme; el Observatorio de Otero de Sariegos; y el Camino de Carreina, en la zona del puente romano, donde también sería conveniente mejorar el firme. En todos los casos se recomienda instalar señalización específica para facilitar el acceso y la organización de los asistentes.

1ª zona: observatorio de La Rosa

Lagúnas de Villafáfila zona 1. / A.B.G.

2ª zona: camino rural Tapioles - Otero de Sariegos

Lagúnas de Villafáfila zona 2. / A.B.G.

3ª zona: observatorio de Otero de Sariegos

Lagúnas de Villafáfila zona 3. / A.B.G.

4ª zona: camino de Carreina (puente romano)

Lagúnas de Villafáfila zona 4. / A.B.G.

El camino de las Carretas, una opción accesible

El camino de las Carretas se presenta como otro punto favorable para la observación del eclipse en el entorno de las Lagunas de Villafáfila. Este enclave se sitúa en el límite de la Reserva Regional, con acceso desde la carretera ZA-P-2315, entre La Tabla y Villafáfila, aproximadamente en el kilómetro 4,500.

Se trata de un camino ancho y de fácil acceso, también adecuado para personas con movilidad reducida. En el mes de agosto, la zona estará rodeada de rastrojos en plena llanura, lo que permitirá disponer de amplios espacios para los observadores y de un horizonte despejado en dirección oeste-noroeste, correspondiente al azimut 282 grados.

Estas condiciones convierten al camino de las Carretas en un emplazamiento idóneo para acoger a numerosas personas durante el fenómeno, especialmente por la ausencia de obstáculos visuales relevantes hacia el punto donde se producirá la observación.

Según los datos previstos, el eclipse parcial comenzará a las 19:33:59. La fase de totalidad se iniciará a las 20:29:44, alcanzará su máximo a las 20:30:22 y finalizará a las 20:30:59. La totalidad tendrá una duración aproximada de 1 minuto y 15 segundos. El eclipse parcial concluirá a las 21:23:10.

Durante la fase principal, el sol se encontrará a tan solo 9 grados de altura sobre el horizonte, por lo que será fundamental contar con una vista completamente despejada hacia el oeste-noroeste.

Camino de las carretas, eclipse de Sol. / A.B.G.

Fuentes de Ropel suma el camino de las Carretas como punto de observación del eclipse

Fuentes de Ropel cuenta con un enclave favorable para la observación del eclipse en el entorno del denominado camino de las Carretas, situado junto a la carretera ZA-510, en sentido Villafer, aproximadamente a la altura del kilómetro 1,300.

La zona presenta muy buena visibilidad del horizonte, un aspecto fundamental para seguir correctamente el fenómeno, ya que el Sol se encontrará muy bajo durante la fase principal. Además, dispone de amplios espacios para el público, lo que permitiría acoger a numerosos observadores de forma cómoda.

El emplazamiento también ofrece buenas condiciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida y no se aprecian elementos de riesgo relevantes. El camino cuenta con buen firme, aunque sería recomendable acometer alguna mejora si finalmente se selecciona como punto oficial de observación. Asimismo, se considera necesaria la instalación de señalización específica para facilitar el acceso y ordenar la llegada de visitantes.

Según los datos previstos, el eclipse parcial comenzará a las 19:33:43. La fase de totalidad se iniciará a las 20:29:33, alcanzará su máximo a las 20:30:06 y finalizará a las 20:30:49. La totalidad tendrá una duración aproximada de 1 minuto y 16 segundos. El eclipse parcial concluirá a las 21:23:10.

Para observar el eclipse será necesario mirar hacia el oeste-noroeste, con un azimut de 282 grados. La altura del sol será de apenas 9 grados sobre el horizonte, por lo que resulta imprescindible elegir una zona sin obstáculos visuales como árboles, edificios, montes u otros elementos que puedan dificultar la visibilidad.

Fuente de Ropel, eclipse de Sol. / A.B.G.

El alto de El Campanario

El entorno de Tábara-Sesnández, concretamente el alto de El Campanario, en el puerto alto de Carmona, se plantea como un punto de interés para la observación del eclipse por sus buenas condiciones de visibilidad hacia el horizonte.

La zona ofrece una orientación favorable hacia el azimut 281-282 grados, en dirección oeste-noroeste, con el sol situado a unos 10 grados de altura sobre el horizonte durante la fase principal. Estas características permitirían una observación adecuada del fenómeno, siempre que se mantenga despejada la línea visual en esa dirección.

No obstante, se trata de un enclave situado en una zona de especial sensibilidad medioambiental, por lo que se recomienda extremar las precauciones y ordenar adecuadamente la presencia de visitantes. El acceso hasta las proximidades de la caseta de vigilancia se realiza por un camino fácil de unos 670 metros, transitable a pie.

Por este motivo, se considera aconsejable que los vehículos se estacionen en la explanada de la antigua rotonda previa al incendio, evitando así el tránsito motorizado hasta la zona alta. Desde allí, los observadores podrían continuar a pie por el camino hasta las inmediaciones de la caseta, en un recorrido sencillo y accesible.

Según los datos previstos, el eclipse parcial comenzará a las 19:34:00. La fase de totalidad se iniciará a las 20:29:59, alcanzará su máximo a las 20:30:28 y finalizará a las 20:30:57. La totalidad tendrá una duración aproximada de 58 segundos. El eclipse parcial concluirá a las 21:23:12.

Desde la organización se subraya la importancia de compatibilizar la observación astronómica con la protección de la sierra. En este sentido, se considera que habilitar un punto concreto, localizado y controlado, permitiría evitar una dispersión excesiva de personas por el entorno y facilitaría una gestión más segura y respetuosa con el medio ambiente.

Tábara Sesnández, eclipse de Sol. / A.B.G.

En Montamarta, dos enclaves favorables para la observación del eclipse

Montamarta cuenta con dos puntos de interés para la observación del eclipse en el entorno de la carretera N-630, ambos con buenas condiciones de visibilidad y acceso.

Montamarta, eclipse de Sol. / A.B.G.

El primero se sitúa aproximadamente en el kilómetro 258,800, en el paraje conocido como Prado Resinos. El segundo corresponde al camino denominado de la Barca, en torno al kilómetro 257,900. Ambos emplazamientos cumplen los criterios establecidos para facilitar la observación del fenómeno, especialmente por su horizonte favorable y su accesibilidad.

La visibilidad hacia el punto de observación es adecuada, con orientación hacia el azimut 281 grados, es decir, en dirección oeste-noroeste. Durante la fase principal, el Sol se encontrará a una altura de apenas 9 grados sobre el horizonte, por lo que será importante mantener despejada la línea visual y evitar obstáculos como árboles, edificaciones o elevaciones del terreno.

Según los datos previstos, el eclipse parcial comenzará a las 19:34:20. La fase de totalidad se iniciará a las 20:30:21, alcanzará su máximo a las 20:30:44 y finalizará a las 20:31:06. La totalidad tendrá una duración aproximada de 45 segundos. El eclipse parcial concluirá a las 21:23:12.

Estos puntos de Montamarta se presentan, por tanto, como espacios adecuados para la observación organizada del eclipse, siempre que se refuerce la señalización y se ordene correctamente la llegada de visitantes.