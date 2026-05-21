Luz verde a la inversión de 720.000 euros para el nuevo gimnasio del colegio La Viña

Con el compromiso de la creación progresiva de nuevas instalaciones deportivas en los centros educativos de Castilla y León y el objetivo de dotarlos de los recursos adecuados para impartir la asignatura de Educación Física y fomentar la práctica deportiva en condiciones óptimas, la Consejería de Educación ha anunciado en el Consejo de Gobierno de este jueves la licitación por 717.514 euros de las obras de construcción de un nuevo gimnasio en el CEIP La Viña, en la capital.

Este centro se compone de dos edificios. En el primero, de tres plantas, se hallan las aulas de Primaria con su zona de juego pavimentada; en el otro, conocido como La Pajarera, con una forma irregular, se sitúan las aulas de Infantil y las zonas de juego, junto con una pérgola metálica cubierta.

Detalle de los planos del nuevo gimnasio en La Viña. / A. P. (Archivo)

Ambos inmuebles tienen accesos independientes y funcionan autónomamente.

Detalle de la obra

La Consejería de Educación ha proyectado la construcción de un gimnasio con una superficie total construida de 276,80 metros cuadrados, que incluye una pista de 177,60 metros cuadrados, y el resto, vestuarios y espacios de apoyo como almacén, cuarto de instalaciones, de limpieza, aseo accesible y despacho para profesor.

El edificio, de planta baja, estará situado en la parte central de la parcela, entre el edificio de Primaria y de Infantil, de manera que pueda dar servicio a ambas etapas educativas. Se plantea como una instalación independiente, accesible desde los dos edificios y desde el exterior, en la previsión de un uso alternativo fuera del horario escolar.

El plazo de ejecución de la obra es de diez meses, por lo que está prevista su entrada en funcionamiento para el curso 2027-2028.