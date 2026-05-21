Jesús Mª Prada, exdiputado provincial: "Tengo la conciencia absolutamente tranquila de que en ningún momento se cometió ninguna irregularidad"

El exdiputado provincial de Deportes, Jesús María Prada Saavedra, compareció ante los medios de comunicación para dar explicaciones sobre el caso de la Ultra Sanabria, en el que se investiga el supuesto fraude de subvenciones, adelantándose a la citación del juzgado. "Creo que había que dar la cara y evitar la rumorología", dijo

"Es un sinsentido jurídico, porque ninguno, ni el presidente de la diputación en aquel momento, Francisco Requejo, ni yo, ni también, me atrevo a decirlo, Javier Faúndez o Juan del Canto, hemos tomado decisiones ilegales ni que se articulen dentro del ilícito penal de fraude de subvenciones", añadió.

Prada justificó que, cuando formó parte del Equipo de Gobierno, se siguió el mismo procedimiento de otorgar subvenciones nominativas a los distintos clubes deportivos.

"A veces había reparos y a veces no. Lo que no podemos criminalizar es el levantamiento de reparo que es una advertencia de la intervención y que el alcalde o el presidente de una diputación tiene la competencia legal de levantar", apreció. Por ello, subrayó que tiene la "conciencia absolutamente tranquila de que en ningún momento se cometió ninguna irregularidad ni legal ni administrativa".

El ahora concejal en el Ayuntamiento de Zamora indicó también que las pruebas de la Ultra Sanabria fueron algo "bueno para la provincia con mucha participación, mucho éxito mediático y también con importantes beneficios para las comarcas donde se desarrollaban". Pruebas que estaban subvencionadas por la Diputación y que tenían otros patrocinios.

"La documentación que a nosotros nos costaba con declaración jurada del club, las facturas o los pagos que se aportaban en la justificación eran los que nosotros nos teníamos que creer y será el juzgado el que determine si eso era correcto o no y si quien los presentaba ha cometido o no algún delito porque todos tenemos la presunción de inocencia", alegó.

Explicaciones que, reiteró, quiso ofrecer antes de recibir la notificación del juzgado. "Nunca jamás se ha tomado una decisión fuera de la ley. Los técnicos eran los que decían y nosotros velábamos por el interés general de desarrollar la labor en este caso deportiva", pronunció.

Explicaciones que quiso dar en una jornada que calificó de "desagradable". "Llevo muchos años en este mundo y es la primera vez que tengo una citación", apreció. No obstante, avanzó que respeta la decisión judicial y usarán los instrumentos jurídicos que tengan para "limpiar el nombre de todos". "Ni el presidente Francisco Requejo cometió nada ilegal, ni lo hice yo y, estoy seguro, que tampoco Javier Faúndez ni Juan del Canto", subrayó.

Citación como investigado que auguró "será archivada porque no tiene sentido jurídico", aunque el daño ya está hecho. "El daño personal evidentemente está, porque estoy compareciendo ante vosotros diciendo una cosa que no he hecho, pero de la que ya me tengo que defender", comentó Prada.