Javier Faúndez: “Estoy citado como investigado por el fraude de la Ultra Sanabria, pero somos totalmente ajenos a lo ocurrido”
El presidente de la Diputación y el diputado de Deportes, Juan del Canto, defienden que “no existe el mínimo indicio de haber cometido irregularidad o delito alguno”
El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha informado este jueves a primera hora de la mañana de que el Juzgado número 2 de Zamora les ha citado al diputado de Deportes, Juan del Canto, y a él mismo; como investigados por el supuesto delito de fraude de subvenciones al club deportivo Ultra Sanabria.
Faúndez ha incidido en que ambos “somos totalmente ajenos por no tener dominio del hecho”. “Antes de llegar nosotros a esta institución, la subvención de esa anualidad al club deportivo ya estaba concedida, aunque con reparo. Y el anticipo de la misma ya estaba pagado el 100%”, ha detallado.
“Desconocemos los motivos reales por los que somos llamados como investigados, porque no hemos participado ni por acción ni por omisión en ningún acto administrativo ni toma de decisión que pueda entenderse como delictivo”, ha sentenciado.
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