La huelga de médicos cancela 196 consultas en Zamora

El cuarto día de huelga de médicos en Castilla y León ha dejado estos porcentajes en Zamora. Lo más afectado ha sido el número de consultadas canceladas en Atención Primaria, correspondientes tanto a Medicina de Familia como Pediatría, que ascendieron a 196, aunque se trata de una de las cifras más bajas de la comunidad, solo por encima de Palencia y muy lejos de datos como los de León, con 1.829 consultas suspendidas, del total de 4.748 que se han registrado en el total de Castilla y León.

El seguimiento de la huelga por parte de los facultativos en Zamora se sitúa, según los datos de la Junta, en un 8,78%, porcentaje de la media entre los profesionales que no han ido este jueves a trabajar en Atención Especializada, 31 de los 232 que conforman la plantilla (13,36%) y los siete compañeros, de los 198 totales, en Atención Primaria, lo que significa un 3,54%.

Más de la mitad de las operaciones, canceladas

Aun así, los pacientes han sufrido las consecuencias de estos paros, puesto que, aparte de las 196 consultas canceladas, hay que tener en cuenta que no se han podido realizar once intervenciones quirúrgicas que estaban programadas, el 55% del total, catorce pruebas diagnósticas (11%) y 84 consultas externas (9%).

En cifras totales de Castilla y León, ha sido el 16% de los médicos los que han secundando este cuarto día de huelga contra el Estatuto Marco, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la comunidad en el turno de mañana. En el conjunto de centros de SACYL, el paro ha alcanzado una media del 2 % en Atención Hospitalaria (964 profesionales en huelga) y del 7% en Atención Primaria (186 en huelga).

Por provincias

En concreto, han secundado la huelga un total de 1.150 facultativos de los 7.099 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana. Por provincias, junto a los datos presentados de Zamora, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila, 7,1 %, 28 médicos en huelga; Burgos, 21,4 %, 203 en huelga; León, 27 %, 320; Palencia, 15,7 %, 59 médicos; Salamanca, 13,6 %, 195 facultativos; Segovia, 12,6 %, 61; Soria, 21,1 %, 45; y Valladolid, 12,1 %, 201 médicos en huelga.

Además, la cuarta jornada en huelga de los médicos en el mes de mayo ha tenido un total de 4.748 consultas estimadas suspendidas de Medicina Familiar y Pediatría en el turno de mañana, que por áreas de salud es el siguiente: Ávila, 280; Burgos, 525; León,1.829; El Bierzo,105; Palencia, 175; Salamanca, 546; Segovia, 245; Soria, 308; Valladolid Este, 469; Valladolid Oeste, 70; junto con las 196 de Zamora.

De la misma manera, se han cancelado un total de 201 intervenciones quirúrgicas, 472 pruebas diagnósticas y 3.300 consultas externas programadas en los hospitales de la comunidad.