Dos expolíticas dan voz a familiares de las mujeres asesinadas por sus parejas: "Somos más empáticos con otras víctimas, como las de ETA, la violencia de género está metida en el tuétano de la sociedad"

Elena Valenciano y Soraya Rodríguez han ocupado en el pasado cargos de responsabilidad en el PSOE a nivel nacional. Tras separar sus trayectorias (Soraya acabó siendo eurodiputada por Ciudadanos) y después de dejar la política han aprovechado que tienen más tiempo para dar voz a las familias de víctimas de violencia machista en el libro "Después del minuto de silencio", que este miércoles han presentado en la librería Semuret de Zamora.

Las dos han sido cargos socialistas que luego han seguido caminos distintos incluso políticos y ahora ambas están alejadas de la vida pública, ¿qué les ha hecho unirse para escribir el libro “Después del minuto de silencio”?

Soraya Rodríguez (S.R.): Elena y yo hemos tenido una trayectoria dentro del partido muy larga y la verdad que de una manera u otra hemos estado siempre básicamente en los mismos sitios. Desde el punto de vista político, hemos compartido Ejecutivas, hemos estado en el Parlamento Europeo, en el Congreso de los Diputados y en toda esa trayectoria política siempre hemos estado vinculadas a la lucha contra la violencia de género. Fuera de la vida política también, ella ahora es la presidenta de la Fundación Mujeres y yo he estado siempre trabajando con asociaciones y he sido abogada de la primera casa de acogida que se abrió en Valladolid. Fruto de ello teníamos en la cabeza escribir un libro, hablar con las familias y plasmarlo.

¿Por qué lo han hecho ahora?

S.R.: La política te deja todo menos tiempo y ha sido cuando hemos estado fuera de la política cuando hemos dicho que es el momento de sentarnos a hacerlo. Hemos dedicado un año a hablar con las familias, con padres, con madres, con hermanos, con hijos, cuyas madres, hermanas o hijas han muerto asesinadas por la violencia machista y las hemos escuchado y hemos recogido en este libro su experiencia, cómo se han reconstruido después y cómo se sigue adelante después de un drama como este.

Soraya Rodríguez y Elena Valenciano, durante la entrevista. / Víctor Garrido

¿Hay que estar preparado psicológicamente mucho para poder recopilar testimonios de los familiares de las víctimas? ¿Les ha resultado muy duro psicológicamente?

Elena Valenciano (E.V.): Sí, aunque teníamos ya experiencia en ese campo y probablemente a gente que no la haya tenido le hubiera resultado tal vez más duro. También tengo que decir que ha sido muy fácil la conversación con las familias, nos han abierto sus corazones y han sido supergenerosos explicándonos qué les ha pasado y qué les sigue pasando. Escucharlo era duro, transcribirlo era duro y acabar componiéndolo también, pero ni más ni menos que lo dura que es la realidad de estas familias, de estas personas que también son víctimas al fin y al cabo de la violencia machista.

Hemos visto que en cada una de las historias queda un sentimiento de culpa. Siempre piensan que ellos podrían haber salvado a su hija, a su hermana o a su madre, y no es verdad, porque el único responsable es el asesino Soraya Rodríguez — Coautora de "Un minuto de silencio"

¿Qué queda para las familias después de ese minuto de silencio por las víctimas, que no sabemos muy bien si les consuela o no?

S.R.: Queda, sobre todo, muchísimo dolor, porque la ausencia que deja o tu hija, o tu hermana, o en el caso de los huérfanos, la persona que más necesitas en el mundo, que es tu madre, te causa un profundo dolor que tienes que ir superando y sanándolo. Además, eso te deja una situación muy dura y difícil, porque aquí se cuenta el relato de abuelas que apenas les da tiempo a tener el duelo de llorar a su hija porque tras el asesinato se encuentran con dos nietos muy pequeñitos que tienen que sacar adelante. Te encuentras también en una situación en la que se truncan tus planes de futuro. También te queda una situación económica muy complicada al asumir de nuevo responsabilidades de los menores, hacerte cargo, gestionar un piso comprado, la hipoteca, todo eso queda, pero individualmente queda también una necesidad psicológica muy importante de que te acompañen en este drama, y la sociedad no lo ha hecho muy bien.

¿Qué más han visto en común en las víctimas a las que han entrevistado?

S.R.: Hemos visto que en cada una de las historias queda un sentimiento de culpa. A diferencia de otros asesinatos, las familias de las mujeres asesinadas en la mayoría de los casos han convivido con el asesino, en algunos casos incluso han comido con ellos el día antes del asesinato. Humanamente, es normal que uno se pregunte, pero cómo no me di cuenta, por qué no lo vi, cómo no detecté esos signos que tenían que haberme puesto en alerta. Siempre piensan que ellos podrían haber salvado a su hija, a su hermana o a su madre, y no es verdad, porque el único responsable es el asesino, pero ese sentimiento está. De hecho en todos los relatos hay un capítulo, un epígrafe que se llama la culpa, la puta culpa.

La sociedad no siente la empatía que debería sentir hacia asesinatos como estos Elena Valenciano — Coautora de "Después del minuto de silencio"

¿Hoy en día, en la sociedad todavía cuesta mucho llamar las cosas por su nombre, llamarlo asesinato y llamarlo violencia machista o violencia de género?

E.V.: Yo creo que se ha ido incorporando. Hay que decir que a pesar de lo mal que está esta situación en España, hemos avanzado muchísimo en los últimos años. España tiene una legislación muy avanzada de protección a las mujeres, se han destinado recursos, se habla mucho de ello en las radios, en las agendas políticas, pero hay algo que no acaba de traspasar. La sociedad no siente la empatía que debería sentir hacia asesinatos como estos. Somos más empáticos con otro tipo de víctimas, las de enfermedades raras, las de accidentes de tráfico o las de ETA y sentimos mucha más empatía hacia esas víctimas que hacia las de la violencia de género.

Elena Valenciano y Soraya Rodríguez muestran el libro del que son coautoras. / Víctor Garrido

¿Por qué ocurre eso?

E.V.: Porque la violencia contra las mujeres es muy estructural, es histórica y está metida en el tuétano de la sociedad, entonces no parece tan grave como otros asesinatos.

¿No llamar a las cosas por su nombre y no hablar violencia de género, sino unirlo a otros tipos de violencia, como hace Vox, supone mucho retroceso en esta materia?

E.V.: Eso es claramente un intento de negar la realidad y de retroceder y mientras podamos vamos a impedirlo. No es que cambien el lenguaje, es que no creen que esto exista, piensan que es una violencia como cualquier otra. Está demostradísimo que es una violencia que tiene como principal elemento que son mujeres a las que asesinan y que los que asesinan son hombres. No todos los hombres son asesinos, pero todos los que asesinan mujeres son hombres. Negarlo es como negar la ley de la gravedad.

Creo que el cordón sanitario a los extremos, a la extrema derecha y las políticas radicales es una responsabilidad de todos Soraya Rodríguez — Coautora de "Después del minuto de silencio"

Si como ha pasado en otras comunidades en Castilla y León Vox accede a la Consejería que gestiona las políticas de violencia machista, ¿cómo se puede luchar contra la violencia de género en ese contexto?

S.R.: Como demócrata y de izquierdas tengo la convicción de que la extrema derecha no debe entrar en los gobiernos y creo que hay que evitarlo de todas las maneras posibles. Por eso, primero pediría al Partido Popular que no negociara con Vox y en segundo lugar pediría al Partido Socialista en Castilla y León que negociara la investidura con el Partido Popular. Hay que evitar que ninguna legislatura autonómica dependa o esté condicionada por políticas xenófobas, por políticas que hacen daño a los más vulnerables como son los inmigrantes, hacen daño a la igualdad entre hombres y mujeres y desde luego no sirven para impulsar lo que es bueno para la sociedad que son las políticas públicas, los servicios públicos. Creo que el cordón sanitario a los extremos, a la extrema derecha y las políticas radicales es una responsabilidad de todos.

¿Comparte Elena la necesidad de ese cordón sanitario y de ese pacto para evitar un cambio de rumbo en políticas de violencia de género?

E.V.: Sin duda ninguna, no solo porque hay que evitar que la extrema derecha ocupe puestos en las instituciones, también para que el Partido Popular no se contagie de un cierto aire extremista que recorre Europa entera. Soy completamente partidaria de mantener fuera de los gobiernos a Vox y la única manera de construir mayorías para una investidura es que el Partido Socialista y el Partido Popular se sienten a negociar aquí, en Andalucía y en todas partes. Ya lo hemos hecho porque la lucha contra la violencia de género, la ley integral contra la violencia de género y los avances en la puesta en marcha del sistema Viogen, eso siempre ha sido fruto del acuerdo de los dos grandes partidos. Sobre ese gran consenso es sobre el que hemos construido la política de lucha contra la violencia de género más adelantada que hay en ningún país de la Unión Europea. Por lo tanto, podemos ponernos de acuerdo, lo hemos hecho en el pasado y deberemos hacerlo en el futuro.