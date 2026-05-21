Una docena de empresarios zamoranos aspiran a liderar la Cámara de Comercio para promover un "cambio real"

Una docena de empresarios zamoranos presentaron su candidatura para aspirar a la vocalía y formar parte del pleno de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zamora. "Nos presentamos a las elecciones de la Cámara como una candidatura de unidad que representa a todo el tejido empresarial", destacó Alfonso Martín como portavoz del grupo.

Candidatura que definen como "abierta e integradora" en la que tienen presencia todos los sectores y empresas de todos los tamaños. "Nuestro objetivo es construir una Cámara de Comercio donde todos los empresarios de Zamora nos sintamos incluidos y representados. Queremos una Cámara de Comercio de todos y para todos, que sea más abierta, más transparente, más cercana y, sobre todo, más útil", pronunció.

Entre sus objetivos se encuentra el de potenciar los servicios y las prestaciones para empresas, comercios y hostelería, dándole mayor importancia al conjunto de la provincia para integrar a todo el tejido empresarial con una "atención real" a empresas de toda la provincia. Asimismo, buscan que el órgano cameral tenga más peso institucional y mayor implicación en Zamora.

"Hay una necesidad de una Cámara con mayor presencia pública e institucional, que tenga mayor implicación en sectores como proyectos económicos para avanzar en el desarrollo empresarial y social de Zamora", manifestó Martín. Para ello, se centrarán en la defensa y el apoyo "con más fuerza" de proyectos estratégicos, construyendo una Cámara "más fuerte, más visible, más influyente y más comprometida con el futuro de Zamora".

Mano tendida a Caja Rural

Uno de sus objetivos es dar un mayor reconocimiento público a Caja Rural de Zamora como motor socioeconómico de la ciudad. "La voluntad de esta candidatura es trabajar conjuntamente con la Caja Rural y tender la mano para que vuelva a estar presente en la Cámara de Comercio, de la cual nunca tuvo que haber salido", explicó.

En este punto, Paco Somoza, integrador de la candidatura incidió en que es algo "contradictorio" que una empresa como Caja Rural "que está casi siempre donde la llaman, no esté representada en una institución como la Cámara de Comercio local". En su opinión, que la Cámara y la entidad financiera "no se entiendan" constituye "un fracaso". Razón, por la que buscan recuperar la relación.

Empresarios de Zamora presentan una candidatura de "unidad" a la Cámara de Comercio. / Victor Garrido / LZA

Por otro lado, Somoza incidió en la importancia de "lograr un equilibrio" apostando por una Cámara de Comercio que permita "crecer a empresarios de todos los tamaños de la manera más razonable posible" contribuyendo a la mejora de las condiciones y circunstancias que repercutan en el progreso de la provincia. Objetivo que resumió en "cooperación y reivindicación".

"No podemos tener una institución de estas características que se duerman en los laureles porque las ciudades que no se duermen los laureles prosperan y las que nos dormimos en los laureles nos quedamos", enfatizó Somoza.

Propuesta para liderar la Cámara zamorana con el fin de que haya "un cambio de verdad" que apuesta por "la unidad empresarial e institucional y la rehabilitación de la Caja Rural a la Cámara de Comercio", subrayó Martín.

Candidatura

Los empresarios locales que apoyan esta candidatura y se presentan como vocales en sus respectivas categorías son los siguientes:

Diego Rodríguez, de Abend Utilites & Facilities. S.L.

José Luis Tamame, de Remolques Tamame S.L.

Paco Somoza, de Cuatro Mil Cepas S.L.

Arturo Cordero, de Exfamex S.L.

José Antonio Vázquez, de Consorcio de Promoción del Ovino SDAD COOP.

Alfonso Martín, de La Abacería de Zamora 2023 S.L.

Adrián Martín, de Cuzeo Zamora S.L.

Marco Castaño, de Castaño e Hijos S. L.

Lara Prieto, de Vientos de Castilla y León

Jesús Rodrigo, de Rodrigo's Eventos S.L.

Fernando Pérez, de Centro Benaventano de Transportes S.A.

Alejandro Pérez, de Producciones Benavides S.L.

Proceso electoral

Un total de 12.859 electores únicos podrán ejercer su derecho a voto en las elecciones que conformarán las vocalías que componen el pleno de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zamora. Conforme al calendario electoral, podrán presentarse candidaturas hasta el 28 de mayo. Hasta el momento, se ha presentado la candidatura en la que Alfonso Martín, se ha erigido como portavoz, y la de Enrique Oliveira, actual presidente de la Cámara de Comercio de Zamora, quien ha anunciado su intención de presentarse a la reelección.

El escrutinio se celebrarán el 16 de junio, aunque la verificación y proclamación de resultados se hará dentro de los 10 días siguientes a las votaciones.