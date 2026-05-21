Correos advierte de intentos de fraude a los zamoranos: así es como debes actuar

Correos ha tomado medidas en Zamora ante un aumento de intentos de cometer 'phishing', una modalidad del fraude electrónico mediante la cual los ciberdelincuentes mandan a la ciudadanía mensajes por correo electrónico en los que suplantan a los medios oficiales, en este caso, Correos.

El modus operandi de los piratas consiste en imitar de la forma más fidedigna posible el diseño corporativo de la entidad a la que están suplantando para parecer legítimos. De esta manera, el usuario muchas veces no repara en que la dirección desde la que se le ha mandado el mensaje no es la oficial o en si realmente debería dar a la compañía los datos que se le están solicitando. Lo que suelen hacer es precisamente eso, hacerse con los datos personales de la víctima o dirigirla a una página web falsa con la excusa de algún pago, tasa o incidencia.

En este caso, es especialmente fácil caer en la trampa si estás esperando un paquete, pero Correos advierte de que la entidad nunca solicita datos sensibles por correo electrónico, tales como número de cuenta u otros datos bancarios, personales o información confidencial.

Además, Correos recuerda que todas sus comunicaciones se envían desde la cuenta de e-mail correos@correos.com y que en todos los e-mails de envíos y paquetería incluyen el código seguro, por lo que si éste no aparece, se tratará de un mensaje fraudulento.

Además, la entidad ofrece una herramienta oficial para corroborar que los correos electrónicos recibidos son reales. Recomiendan al usuario utilizar siempre este verificador para cerciorarse de la veracidad de los mensajes. La herramienta la puedes encontrar haciendo clic aquí.

También recomiendan al ciudadano ponerse en contacto con el área de Atención al Cliente ante cualquier duda.