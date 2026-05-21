El Castillo, San Bernarbé o San Martín: las zonas de Zamora "condenadas" al olvido que salen a la luz en la comisión municipal de Obras

El Castillo de Zamora, la parte trasera de la Catedral, el jardín de la plaza de San Bernarbé o el parque de San Martín. Son algunas de las zonas de Zamora que han salido a relucir este miércoles en la comisión de Obras del Ayuntamiento de Zamora. Ha sido el grupo municipal de Vox el que ha expuesto la ristra de quejas, centradas en el "deterioro del patrimonio y la falta de mantenimiento en espacios públicos", por lo que exigen "actuaciones urgentes y una mejor gestión municipal".

Entre ellos, aluden al Castillo de Zamora, donde aprecian "deficiencias en su conservación" -entre ellas, barandillas de madera que se mueven- así como la "acumulación de restos arquitectónicos sin ordenar en la zona trasera de la Catedral."

Restos acumulados. / Cedida

Tampoco pasan por alto el estado del jardín de la plaza de San Bernabé que, según indican, "no ha recibido mantenimiento" lo que podría convertirse en "un problema sanitario con la llegada del calor". A mayores, la comisión municipal del área ha servido también para poner sobre la mesa "la falta de iluminación en el parque de San Martín tras actos vandálicos sin reposición posterior", denuncian desde Vox, que han insistido también en la "necesidad" de instalar pasamanos en las escaleras de esta zona "para mejorar la seguridad", especialmente de las personas mayores.