La boca refleja enfermedades como la diabetes o la anorexia, según los expertos

El Paraninfo del Colegio Universitario acogió ayer una conferencia centrada en la relación entre la salud bucodental y el bienestar general del organismo, una cita divulgativa que llevó por título "Salud bucal, salud global" y que fue impartida por el estomatólogo Félix González Calvo.

Durante la charla el especialista abordó la estrecha conexión existente entre la salud oral y múltiples patologías del organismo, insistiendo en que la boca "no es una estructura aislada", sino un auténtico reflejo del estado general de salud de una persona. En este sentido, explicó cómo determinadas enfermedades cardiovasculares, metabólicas o hematológicas pueden manifestarse inicialmente en la cavidad oral y cómo una mala salud bucodental puede derivar, a su vez, en complicaciones importantes para el resto del cuerpo. "El 70% de los problemas bucodentales tienen relación directa con los hábitos diarios", explicó el estomatólogo durante su intervención, en la que insistió en la importancia de la prevención y de mantener una correcta higiene oral desde edades tempranas. En este sentido, advirtió de que muchas enfermedades sistémicas pueden manifestarse inicialmente a través de alteraciones en las encías, la lengua o los dientes.

El especialista incidió especialmente en la necesidad de adquirir rutinas saludables relacionadas con la alimentación y el cuidado diario de la boca. "No se trata solo de cepillarse los dientes, sino de hacerlo correctamente y de mantener hábitos adecuados", señaló. Asimismo, alertó sobre el impacto del tabaco, el exceso de azúcares, el estrés o el bruxismo, factores que, según explicó, "terminan deteriorando no solo la salud bucal, sino también la calidad de vida de las personas".

Otra de las preocupaciones de los pacientes es el mal aliento recurrente: “muchas veces tiene más relación con la salud y los hábitos de vida de lo que la gente piensa”. En este sentido, señaló que la halitosis puede estar provocada por "problemas digestivos, determinados tipos de bacterias, el tabaco o una higiene insuficiente", además de por el consumo de ciertos alimentos. La charla fue presentada y dirigida por el propietario de la Farmacia Arias, José Antonio López Arias.