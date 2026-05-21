Avances en el Mercado de Abastos: el modificado está en manos de técnicos del Ayuntamiento de Zamora

El modificado del Mercado de Abastos ya está en manos de los técnicos municipales, una vez que se ha presentado el miércoles 20 de mayo, según confirmó el jueves el concejal de Promoción Económica, David Gago.

Este trámite abre la puerta al trabajo de varios departamentos, ya que técnicos de Obras tienen que comprobar las mediciones y los precios, la Oficina de Supervisión de Proyectos comprobar que “los precios estén ajustados a mercado” y el departamento de Contratación ratificar que “lo que se plantea sea lo autorizado y se puede autorizar por ley”.

Además, el modificado al proyecto inicial tendrá que estar autorizado nuevamente por la Comisión Territorial de Patrimonio. Sin embargo, en esta ocasión el paso será “más sencillo”, puesto que “lo único" que se tiene que revisar corresponde a "lo que se lleva al modificado del proyecto” y el edil se mostró esperanzado con que “sea una supervisión" que tenga lugar "en menor tiempo posible”.

Finalización

Respecto a los plazos de conclusión de la obra, David Gago reafirmó que será a finales de 2026, aunque añadió que “habrá que ver cómo van los plazos administrativos, pero, en todo caso, esta obra va bastante bien”.

Las mejoras que conlleva el modificado corresponden a la acometida de la electricidad a la calle San Pablo y a la zona de San Andrés y la obra que hay implicar llevar la luz a la plaza Fernández Duro y a la plaza de Castilla y León, donde está el otro transformador. Esta última actuación “prácticamente se lleva la mitad del presupuesto del modificado de obra” puntualizó Gago.

Otra partida reseñable es la modificación del sistema arqueológico, a propuesta de la Comisión de Patrimonio de la Junta de Castilla y León y de la propia dirección técnica de obra de la arquitecta de la obra.

Además, Gago aclaró que las obras “no estaban paradas, están suspendidos los trabajos en obra, pero han seguido trabajando los técnicos y ha seguido en actividad interna” y se mostró esperanzado con que “en poco pronto tiempo veamos reanudadas las obras”.

Cubierta

En cuanto a las ondulaciones de la cubierta , pese a no contar todavía con el informe definitivo de la arquitecta encargada de la dirección de obra, “hay ya datos que puedan avalar desde el laboratorio que el asunto tiene que ver con los materiales”. La cubierta se arreglará cuando se reanuden los trabajos de las obras y “no va a provocar ni más retrasos y lo más importante, ni un coste adicional para el Ayuntamiento de Zamora”.