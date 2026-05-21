AFA Zamora y la Fundación Pasqual Maragall unen fuerzas para investigar y prevenir el alzhéimer

Un regalo de mucho peso es el que ha recibido la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer AFA Zamora en su trigésimo aniversario con el espaldarazo recibido por parte de la Fundación Pasqual Maragall, con quien comenzará a realizar acuerdos de colaboración. Sin entrar en muchos detalles, representantes de ambas entidades han anunciado que empezarán los contactos para poner en marcha proyectos comunes.

Desde AFA Zamora, su presidenta, Transi Villalpando dio las gracias por el esfuerzo de la fundación catalana para celebrar con la asociación zamorana este aniversario. “Han sido muy generosos al venir a visitar una asociación tan pequeñita como la nuestra, en una ciudad con una población envejecida, para ver nuestra forma de trabajar”, agradeció, asegurando que “es todo un orgullo y una satisfacción que se nos avale así el trabajo que realizamos día a día con las personas con alzhéimer y, por supuesto, sus familias”.

Visita de la Fundación Pasqual Maragall a AFA Zamora. / Cedida

Por su parte, Cristina Maragall, presidenta de la fundación que lleva el nombre de su padre, destacó que asociaciones como AFA Zamora “realizan una labor muy importante y aquí hemos podido constatar el excelente trabajo que llevan a cabo, nos vamos muy impresionadas, también del magnífico equipo que tienen”, valoró. De ahí su interés “por trabajar en red, conjuntamente, para conseguir allanar los problemas del alzhéimer, de sus familias y, conseguir un futuro sin esta enfermedad”, aspiró.

Cursos de formación

Sobre esta colaboración, Maragall adelantó que alguna de esas vías de colaboración se centrará en un trabajo de formación de familiares o con personas recién diagnosticadas. “Hay mucho campo que puede favorecer estas colaboraciones y, por supuesto, todo el equipo de Zamora está invitado a venir a la fundación para que también conozcan lo que hacemos”, aseguró.

El objetivo principal de la Fundación Pasqual Maragall se centra en la investigación, “en concreto, para la prevención de la enfermedad, porque, hoy en día, sabemos que comienza mucho antes de su sintomatología clínica y, por tanto, podemos trabajar antes para prevenirla e incluso detectarla a tiempo y poder dar una calidad de vida a los enfermos, aspecto que consideramos de vital importancia, así como la divulgación, para dar a conocer la enfermedad a sus familias para que colaboren en esa mejor calidad de vida”, resumió la presidenta de la fundación.

Visita de la Fundación Pasqual Maragall a AFA Zamora por su 30 aniversario / Cedida

Cristina Maragall reconoció que la percepción social de esta enfermedad está cambiando “pero arrastramos todavía muchos estigmas. Todavía hay familias que prefieren esconder la enfermedad y permanecer con los enfermos en casa, sin destapar su diagnóstico, cuando, hoy en día, sabemos que es muy importante la socialización para mejorar la calidad de vida de las personas diagnosticadas. Todavía hay mucho en lo que trabajar”, aseguró.

Investigación y detección precoz

La neuropsicóloga y experta en formación y divulgación de la Fundación Pasqual Maragall, Nina Gramunt, quien también se acercó a Zamora, dio el mensaje de esperanza al asegurar que “estamos asistiendo a un cambio de paradigma, en la manera de entender y proyectar el futuro de esta enfermedad. Y eso se focaliza en dos aspectos. Por un lado, el poner el foco en la investigación para la prevención, lo que va acompañado, de manera inseparable, con la detección precoz”, resumió.

Sabiendo que es una enfermedad que se instala antes de que aparezcan los síntomas, Gramunt afirmó que se puede actuar de manera efectiva “y cada vez más precisa y personalizada”, en esta prevención. “Eso ayudará a cambiar el futuro del paciente. Tenemos cada vez más diagnósticos en personas en fases incipientes a las que es más fácil trasladar un mensaje esperanzador, porque este diagnóstico no significa un final de vida, sino que se puede vivir muchos años con plenitud, siendo responsabilidad de todos preservar la dignidad de esas personas, haciendo valer sus deseos y voluntades”, aconsejó.

Todo ello, acompañado de nuevas intervenciones farmacológicas “que permiten modificar el curso biológico de la enfermedad, es nuestra visión de un futuro sin alzhéimer o, al menos, que la enfermedad pueda aparecer lo más tarde posible, para ganar vida a los años”, aspiró.

Un deseo que comparte la Fundación Pasqual Maragall y AFA Zamora y por el que comenzarán a unir fuerzas para trabajar juntos.