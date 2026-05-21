Las adicciones digitales crecen más allá del juego online

Las adicciones sin sustancia son aquellas que se refieren a una relación tóxica con las pantallas y las nuevas tecnologías, como un abuso excesivo de Internet o del teléfono móvil. Sobre este tema habló la doctora Verónica González Nuñez con su charla “Adicciones comportamentales en la era digital”, dentro de la clausura del curso académico 2025-2026 de la Universidad de la Experiencia en Zamora, gracias a su experiencia investigadora en el Instituto de Neurociencias de Castilla y León.

“Todo el mundo conoce y es consciente de las drogas y el abuso que se puede hacer de ellas, pero también están muy presentes estas otras adicciones”, señala la experta, quien indica que, a nivel clínico, “solo se admite la adicción al juego como juego patológico, tanto presencial como online”. Una situación que debería actualizarse puesto que en la actualidad “tenemos una serie de trastornos o comportamientos que podrían generar una dependencia y que, en estos momentos, habría que estudiar más, relacionados con las nuevas tecnologías”, detalla.

Clausura de Curso Académico 2025-2026 de la Universidad de la Experiencia. El acto contará con la presencia de la Dr. ª Verónica González Nuñez, / Victor Garrido

En este nuevo grupo se encuentra la dependencia excesiva del teléfono móvil. “Muchas veces, la cuestión no es si la persona tiene adicción a lo que es el aparato, sino para qué lo utiliza”, diferencia la investigadora, poniendo como ejemplos desde las compras compulsivas hasta el uso de redes sociales, el juego online o el cibersexo.

Herramientas para las familias

Habituada a realizar charlas para asociaciones de padres y familias, debido a que estas situaciones se dan cada vez en edades más tempranas, González considera que también hay que dar a conocer todos los recursos con los que cuenta la sociedad para prevenir estas conductas, como los que facilita el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) o la Asociación Española de Pediatría, que ofrece planes digitales. “Es una opción interesante para que las familias puedan acordar qué uso se va a hacer del móvil o de las redes sociales”, sugiere.

Clausura de Curso Académico 2025-2026 de la Universidad de la Experiencia. El acto contará con la presencia de la Dr. ª Verónica González Nuñez, / Victor Garrido / LZA

En sus estudios, también se clasifica estas adicciones por edades. “Los videojuegos suelen ser más un asunto de preadolescentes, desde los últimos cursos de Primaria, mientras que en el juego se diferencia que los mayores son más adictos al presencial y los jóvenes al que se hace online. Y, en las redes sociales, es gente más joven y, principalmente, mujeres”, pone como ejemplos.

Retraso de la edad de acceso al móvil

Sobre las nuevas tendencias, la doctora alertó del auge de la pornografía online, “que cada vez apunta a sectores más jóvenes”, mientras que la adicción a Internet no ha sufrido un aumento y se mantiene en los mismos parámetros durante estos últimos años. “Además, parece que se ha retrasado un poco la edad de acceso al primer móvil”, advierte. “Hace tiempo, se daba el primer teléfono antes en sectores socioeconómicos más altos, mientras que, en la actualidad, precisamente, es este sector de la población el que está retrasando ese acceso en los niños”.

Este cambio puede deberse a un cambio en la concienciación de la sociedad. “Hay una cierta tendencia tanto a retrasar el acceso al móvil como a controlar lo que ven en las redes sociales”, indica, “aunque es verdad que, tanto niños como adolescentes, tienen más recursos que los adultos y saben saltarse los controles parentales”, reconoce. “La clave está en la educación en el uso responsable, porque prohibir no es siempre la solución”, concluye.